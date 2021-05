Éditorial de Dogmazic.net de mai 2021

BONJOUR ET BIENVENUE DANS CET ÉDITO DE DOGMAZIC.NET POUR MAI 2021. VOUS TROUVEREZ ICI LES SORTIES D’ALBUM DU MOIS ÉCOULÉ, LES TRÉSORS EXHUMÉS DE NOTRE ARCHIVE QUI COMPTE PLUS DE 55 000 TITRES, ET LES NOUVELLES DE NOTRE FORUM.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois ci ==



* croissant de lune – Olivier U.

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10511

CC BY-NC-SA 3.0 & C Reaction



Un album de chansons en langue française avec des textes clairs et nets, parfois piquants. Toutefois, la flûte « indépendante » de « Croissant de lune » aurait méritée une très légère réverbération de façon à équilibrer le fond stéréo en la laissant dominante à gauche, ce procédé éviterait une gène à l’écoute, il y a aussi quelques notes détonantes qui semblent involontaires. C’est dommage !

–ardoisebleue



* Greatest Mirror of the Sea (2021), Disque 1 – DidJaws

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10508

CC BY-NC-SA 4.0



En mars, il nous avait déjà placé un bel « essai », cette fois c’est une bonne transformation. Des instants électro-répétitifs captivants, une continuité sonore envoûtante, c’est de la bonne !

–ardoisebleue



* L’AL BOOM (2020), Disque 1 – PUK

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10506

LPRAB



Une originalité attrayante dans cet album : des intermèdes « causettes sur le banc » « *.trop » amusants ! Les textes en français bien construits, des musiques de sonorités changeantes, mêlant des sons électroniques à petites doses aux sons conventionnels, à l’image de « Pachyderme et Cerfs Vides ». Tout est là pour nous distraire. SAUF…sauf que souvent la voix est en arrière de l’accompagnement, et le texte malaisément compréhensible. Mais cela ne doit pas arrêter un auditeur friand d’originalité ! N’est-il pas ! Farpaitement !

–ardoisebleue



* Dark Side Of Heaven (2021) – -Alone In The Chaos

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10503

CC BY-NC 3.0



L’auteur nous a habitué à ce son hard/fracassant. Une batterie qui claque, une basse bien profonde. Par contre la voix disparaît dans ce tumulte musical, à l’image de « Metatron » ou encore plus criant dans « Slow Fiction ». Ce qui est pénible c’est qu’avec « Find a Mind » nous avons un germe de heavy-metal bien engagé mais qui perd son âme satanique, car la voix qui n’est que soupçonnable dans cette matière en fusion, et pourtant semble bien prise, revient à un pipi de bébé dans le Pacifique ! Le morceau final « Love Like Pain » le plus presque calme de l’ensemble n’échappe pas à cette règle : voix fantôme. Cet album a du tonus, mais pour le mixage voix, c’est à la limite de la maltraitance vocale.

–ardoisebleue



* Gesamtkunstwerk (2021) – Λ Symbiotic Experience

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10500

C Reaction



Une envolée de sons électroniques dans ces quatre compositions. Une recherche spontanée semble à la base, mais la construction flirterait avec l’improvisation sur un fond sonore trop « présent ». La longueur des deux premiers morceaux et la multitude et diversité des sons pourraient provoquer, vers la cinquième minute, une perte d’attention.

–ardoisebleue



* Draft 10 (2021) – ΑΛΓ

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10491

CC BY-NC-SA 2.0



Dans la lignée de ces albums « draft » l’auteur nous livre ici un bel album, équilibre idéal entre la musique et la voix, comme à son habitude. Des morceaux diversifiés qui chassent la lassitude. Une écoute à déguster à toute heure.

–ardoisebleue



* chaos2 – Hervich

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10488

C Reaction



En première partie, « elysiaDronar » nous entraîne dans une tranquille torpeur, où la basse rythme notre cœur, jusqu’au deuxième titre « Chaos » dont une version 2 est présente dans son album 2021. Est-ce un début d’album?

–ardoisebleue



* rêves de l’Indien blanc. (2021) – Jacou-Lélé

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10455

CC BY-NC-SA 2.0



Un titre supplémentaire dans l’album depuis mars, où notre route est à nouveau adjacente au délire. Les textes nous donne parfois une impression d’improvisation avec cette diction théâtrale soumise à une voix qui se veut « profonde ». Soyons curieux, tendons une oreille bienveillante.

–ardoisebleue



* Strawberry Field Recording Forever (2021) – PIRATE Tapes

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10487

C Reaction



Toujours au-delà de la contemporanéité, ce nouvel album propose des mélanges subtils de sons basés sur des lignes mélodiques et un agencement de bruits étranges. Parfois une surabondance nuit à l’écoute comme dans « Locked in a cage like a nightingale », d’autrefois la longueur à l’instar de « Catch an interstellar taxi free » peut gêner comme déjà senti dans l’album « Faust tape ». Mais des sons particuliers vers la fin de « The hidden grace of chaos » confortent le style d’avant-gardisme adopté par le compositeur.

–ardoisebleue



* Aube (2001) – Jp_h

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10486

CC BY-NC 2.0



Une suite de tronçon de bruits électroniques, sans caractère exceptionnel pour « Néon » et « Orange », puis « Ellipse » et plus loin « bleu » nous réconcilie avec un savant mélange de sons instrumentaux et d’interventions électroniques bien dosées. Peut-être l’arrivée un peu brutale de l’orgue au début ?En final « Aube » possède une introduction normalisée, suivent une série de bruits électroniques ordonnancés et un amalgames indiscernables de sons. C’est vers la sixième minutes que le fourre-tout se vide et redevient, enfin, à une composition audible. A noter que cet album date de 2001 et que l’on peut supposer un ajout de piste ou un remixage ?

–ardoisebleue



== Plagiat ==



* J’ai acheté·r un Agno Gastrik chez Wish & Lidl [OST] (2021)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10498

CC BY-SA 4.0



Un album dans la veine de « Monnaie » passé par ici en janvier. Une structure musicale intéressante toujours tonitruante est élaborée avec des pinces à épiler, même si cela ne s’entend pas.

–ardoisebleue



* la pêche aux Moulagas (2020)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10497

CC BY-SA 4.0



Coté vocal, impressionnant sur le rythme et la diction. Coté musical on entrevoit la future expérience acquise ici, pour les prochains titres.

–ardoisebleue



* Facebook Suicide Sociable (track(t)er version) (2021)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10499

CC BY-SA 4.0



Dans ce segment la disposition des sons ressemble au montage des scènes d’un film, avec cette succession de plans larges et gros plans. Un moment musical qui sent la sueur cervicale !

–ardoisebleue



== Les pépites de l’archive du mois ==



Otto Wouter Lovenbock Kollektief – Valdeurspinnen

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=8892

Cogito Arcanum 2.0



Ce mois-ci, un album de 2009, teinté de jazz… mais pas que ! Une composition, qui pourrait paraître abrupte dans certains morceaux, leur donne cette note exceptionnelle d’aventure musicale qui semble revenir ici, chez la musique libre. « Aspergillus violaceofuscus » frôle les accents de la musique contemporaine des années 60 par la ligne de fond continue et les interventions intempestives des instruments solos, le morceau qui le suit « Analyse par activation » semble en être l’épilogue.Si « Schaatsen op de Winterspelen » est le plus conventionnel des mélodies de cet album, « jonge turken » en est la séquence la plus énigmatique, qui joue de la composition et des arrangements entre des instruments réels, des virtuels et des « bruits ». Tentez l’immersion dans cette aventure !

–ardoisebleue



== Nouvelles du forum et autres ==



Et c’est parti pour les nouvelles de notre forum sur le mois écoulé :



* On discute de la traçabilité des licences libres et de la responsabilité des plateformes, c’est par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9012/2-questions-sur-les-licences-libres

* Crem Road records continue d’alimenter son fil « sorti tous droits du grenier » pour nous inviter à (re)découvrir quelques gemmes oubliées de leur catalogue, c’est ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62662/#Comment_62662

* DidJaws nous dévoile un nouveau single de son album à venir, et c’est là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62645/#Comment_62645

* The Big Circus Project continue lui aussi de faire grandir son album, ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62643/#Comment_62643

* Plagiat vient nous présenter « À la pèche au moulagas », un single et un clip : https://forum.musique-libre.org/discussion/9011/plagiat-a-la-peche-aux-moulagas

* Plagiat (encore eux) vient nous parler de « J’ai acheté·r un Agno Gastrik chez Wish & Lidl » : https://forum.musique-libre.org/discussion/9010/plagiat-jai-achete-r-un-agno-gastrik-chez-wish-lidl-clip-sur-peertube-audio-sur-dogmazic

* Plagiat (pour finir) vient d’annoncer les résultats du concours du Chabada, et ils sont parmi les clips primés : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62641/#Comment_62641



Et c’est tout pour ce mois-ci. On se revoit en juin !



== Outro ==



Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur le fil de forum de l’édito du mois sur http://forum.musique-libre.org .

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==



L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre.Suivez nous et/ou venez participer sur :

– notre blog http://musique-libre.org

– notre forum http://forum.musique-libre.org

– notre canal IRC http://dogmazic.net/irc/

BONJOUR ET BIENVENUE DANS CET ÉDITO DE DOGMAZIC.NET POUR MAI 2021. VOUS TROUVEREZ ICI LES SORTIES D’ALBUM DU MOIS ÉCOULÉ, LES TRÉSORS EXHUMÉS DE NOTRE ARCHIVE QUI COMPTE PLUS DE...