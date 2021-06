Éditorial de Dogmazic.net de juin 2021

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour juin 2021. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 55 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois ci ==

* ni vue ni connue (2021) – Djadcom {Djad }

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10523

C Reaction



Deux segments en pur style techno. La deuxième chaîne semble plus étudiée et se sort du tactac habituel, qui reste en place, mais semble s’effacer derrière des sons plus mélodiques surtout après la deuxième minute.

— ardoisebleue



* Palais Mental (2021), Disque 1 – DidJaws

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10520

CC BY-NC-SA 4.0



Une suite d’arrangements sur la répétition d’un trio de notes. Cet enregistrement ressemble plus à une série de tests qu’à une composition finie, au vu des « étrangetés » de la quarantième seconde puis après deuxième minute et vers troisième minute. Soyons expectatif, et patientons pour, peut-être, une continuité de cet album.

— ardoisebleue



* Another Spring (2021), Disque 1 – Xian

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10518

Licence Art Libre



Une invitation au voyage dans l’univers des sons électroniques sobres et nets. Xian nous offre des compositions délassantes électroniquement classiques, avec un petit plus du coté de « Border » très appréciable dans sa diversité de sons et ses tonalités planantes. Cette ambiance sera un peu plus « secouée » avec « Ascension » qui nous rappellera lointainement les premiers pas de kraftwerk.

— ardoisebleue



* Ich sag jetzt mal, ich bin ein Cowboy (2021), Disque 1 – Torsten Torsten

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10514

CC BY 4.0



Un album de chansons de variétés en langue allemande. Tout est techniquement très bien fait : la voix est là et l’accompagnement à sa place. Un moment d’écoute très agréable. Ma petite préférence dans cet album va à « Arbeit oder liebe ».

— ardoisebleue



== AvocadoToast42 ==

* Song-a-Week18 – Voice as an Instrument

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10512

CC BY-NC 4.0

Au début, un slow bien lent, dont l’instrument principal est bien loin, et pour conclure le morceau un chouette et surprenant pataquès.

— ardoisebleue



* Song-a-Week19 – Magic

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10515

CC BY-NC 4.0



J’ai du mal à entrer dans l’ambiance magique proposée, il me manque des basses sombres et lugubres, la guitare basse vers la fin aurait méritée d’être plus profonde, voire caverneuse, avec un petit chouia de réverbération.

— ardoisebleue



* Song-a-Week20 – Roots

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10516

CC BY-NC 4.0



Ah ah ! Vive la bouffe et les légumes ! Heureuse initiative que cette musique jardino/casse-croûte. Un trop court moment de détente, Il est vrai que ce n’est pas évident de trouver du texte pour les radis, patates douce et autres racines. Cela pourrait amuser les enfants.

— ardoisebleue



* Song-a-Week21 – Seventh

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10522

CC BY-NC 4.0



Belle tentative réussie : une musique entraînante presque jazzy sur un texte inspiré d’un sujet grave, nous donne un très chouette morceau musical. Le petit moment surprise, ce sont ces quelques notes sifflées bienvenues au milieu de ces paroles mélancoliques.

— ardoisebleue



* Song-a-Week22 – Physical World

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10527

CC BY-NC 4.0



Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas, et tout ne peut être abouti. La composition musicale n’est guère significative, puisqu’elle ne sert que de support de fond au texte parlé relatant un discours philosophique sur le matérialisme… Pourquoi pas ?

— ardoisebleue



== Les pépites de l’archive du mois ==

Delf Avril

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=8680

CC BY-NC 2.0



Un album d’avant 2015 tout en fraicheur, un accompagnement sobre, un mixage bien fouillé. Cet album de deux chansons soutenues par des textes superbes, nous plonge dans un autre espace avec cette voix claire et teintée de comédie dans l’interprétation. Actuellement, il est facile de découvrir cette artiste sur les plateformes musicales internet.

— ardoisebleue



== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l



Et c’est parti pour les nouvelles de notre forum sur le mois écoulé :

* la discussion « deux questions sur les licences libres » a gentiment dégénéré sur des questionnements sur le libre en général, la place de l’asso Musique Libre dans tout ça, et autres joyeux sujets du même genre. C’est une longue mais instructive lecture :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62672/#Comment_62672

* vous avez des infos sur ces Han ? Cet instrument de musique mélodique percussive ? Quelqu’un vient par ici demander de l’info ! Ça se passe par là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9020/instrument-handpan

* DidJaws sort un nouveau single electro/acousmatique orienté atonie, psyché et IDM, et c’est par ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62706/#Comment_62706

* La Radio Dogmazic continue d’attirer l’attention des volontaires de tout poil, on discute de ses évolutions à venir et du travail en commun qu’on pourrait mettre dedans par ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62715/#Comment_62715

* CODE:SONGES, groupe rock mélangeant instruments électriques ou acoustiques et apports de la MAO, vient nous présenter quelques compos, et c’est par là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9021/nouveau-groupe-code-songes

* en rebond du fil « deux questions sur les licences libres », se pose la question de l’avenir des musiques placées sous des licences qui ont été depuis peu ou pas maintenues, et de la position que doit prendre Dogmazic à ce sujet, et c’est par là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9019/vielle-licences-et-licences-deprecies

* On vient, pour ne pas changer, nous demander des détails sur la « liberté » d’un remix d’un truc pré-licences ouvertes, et hélas ce n’est pas réutilisable en l’état, comme souvent avec ce genre de musique qui domine dans le monde légal, d’ailleurs il parait qu’on a inventé la gestion individuelle via licence libre justement pour éviter ce genre d’écueil :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9016/cryst-je-veux-juste-etre-celui-que-tu-aimes-lofi-remix

* La C3S, société de gestion des droits musicaux à l’échelle européenne, alternative à la SACEM ouverte sur les licences libres, en cours de création, vient nous convier à sa 7ème assemblée générale statutaire, et c’est relayé par ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9017/ag-de-la-c3s

* The Big Circus Projet continue de faire grandir, toujours dans un style punk-rock instrumental aux vagues saveur de prog rock et de hard rock, sa playlist YouTube en attendant en téléchargement l’album complet sous licence ouverte pour le Netlabel Day le 14 juillet, et ça se lit par là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62701/#Comment_62701

Et c’est tout pour ce mois-ci. On se revoit en juillet !



== Outro ==



Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur le fil de forum de l’édito du mois sur http://forum.musique-libre.org .

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==



L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre.Suivez nous et/ou venez participer sur :

– notre blog http://musique-libre.org

– notre forum http://forum.musique-libre.org

– notre canal IRC http://dogmazic.net/irc/

