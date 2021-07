Éditorial de Dogmazic.net de juillet 2021

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour juillet 2021. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 55 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois ci ==



* Après l’orage – Odysseus

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10543

Licence Art Libre



Une parenthèse douce dans un style de composition sobre, épuré de complexité, tel que l’auteur nous l’avait déjà proposé en novembre 2020 avec « Terre à terre ». Peut-être le début d’un bel album ?

— ardoisebleue



* Trad Folk – Piano Dom

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10542

Licence Art Libre



Deux titres agréables à écouter. « Mazurka » nous danse une mélodie attachante et le deuxième titre, plus conventionnel, a été arrangé par le mixage pour nous retenir l’attention avec des variations de niveaux astucieuses.

— ardoisebleue



* rozy – rozy

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10538

CC By 2.0



Chanson au style intimiste et totalement dénuée d’artifices. le mixage semble réalisé de telle façon que nous écoutons cette composition, un peu comme si l’artiste l’interprétait assis dans notre salon avec une voix sûre et nette. Espérons que cet album va s’enrichir d’autres titres.

— ardoisebleue



* perte – les drôles de maisons

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10537

CC By 2.0



Une série de textes déclamés sur des compositions en arrière plan. Les prises de son ne sont pas de bonne facture, hélas, ce qui donne à l’ensemble l’impression de l’époque où on lançait la musique sur un lecteur en arrière du récitant et que le micro chopait ce qu’il pouvait, un genre de direct-enregistré. Cet album est une curiosité, où la voix semble être celle de l’album « rozy », peut-être le passé du même auteur incognito.

— ardoisebleue



* Distant Dials OST – Nomys_Tempar

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10528

Licence Art Libre



Ce compositeur nous a habitué à ces segments sonores mélangeant bruissements et instruments. Le dernier morceau « voider ambiances » semble avoir été particulièrement travaillé, même si quelques moments de silence donne l’impression de la fin de la séquence.

— ardoisebleue



== AvocadoToast42 ==



* Song-a-Week23 – Tradition

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10531

CC By-Nc 4.0



La semaine 23 c’était la récré ! Une petite légèreté pour un texte soumis à une musique entraînante. C’est distrayant.

— ardoisebleue



* Song-a-Week24 – Drought

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10539

CC By-Nc 4.0



Une courte séquence survitaminée annoncée comme « intro ». S’il y a une suite, nous finirons sur les genoux. A ne pas utiliser comme jingle pour un concours de pétanque !

— ardoisebleue



* Song-a-Week25 – Under The Sea

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10541

CC By-Nc 4.0



Cette semaine 25 devait être l’instant introspectif. J’imagine que l’auteur nous offre une composition expérimentale qui pourrait être intéressante si ce n’est l’instrument genre orgue basse à droite qui est trop dominant et nous prive des sons des autres instruments.

— ardoisebleue



== Les pépites de l’archive du mois ==

* album sans nom – Horizon (& Francis Reix)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=1589

CC By-Nc-Nd 2.0



Une incursion dans le rock progressif, « Hamelin » nous immerge dans un fond musical alternant minimalisme et tonitruance qui accompagne une voix nue qui semble faible et perdue dans tout cet environnement de sons, d’où la beauté de ce morceau très proche de la théâtralité. Le deuxième titre emplit l’espace avec un dosage efficace des effets sur les sons de guitares. Cet album est à écouter sur un ensemble d’amplification digne de ce nom.

— ardoisebleue



== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l



Et c’est parti pour les nouvelles de notre forum sur le mois écoulé :

– Le fil sur les droits d’un podcast incluant Edith Piaf est à nouveau, et assez étrangement, le support d’une discussion, par ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62797/#Comment_62797

– On discute de l’intérêt pour notre forum de recevoir des posts de promo divers et variés sans rapport avec le libre, par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9027/promos-diverses-ze-variees-provenant-de-tout-le-web-jen-veux-pas-sur-dogma

-La radio.dogmazic.net a une nouvelle playlist en rotation, grâce aux efforts de plusieurs des bénévoles du projet. Si ça vous intéresse, leurs discussions ont eu lieu par ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62736/#Comment_62736

– D’étranges posteurs sans rapport connu avec la musique libre, venus de tout le web viennent nous parler musique… Il y a des appels à collaborations assez space, de la promo, des posts modérés… Ça a chauffé sur le forum un peu. Pour mémoire, nous hors-sujettons par ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9023/creer-un-projet-musical-avec-moihttps://forum.musique-libre.org/discussion/9025/je-taime-encorehttps://forum.musique-libre.org/discussion/9026/zaz-moderehttps://forum.musique-libre.org/discussion/9024/premier-son-fl-studio

– Pour revenir finalement à la musique libre, The Big Circus Project présente en streaming un nouveau titre de son album à paraître pour le Netlabel Day 2021, et c’est par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/8996/the-big-circus-project-la-part-des-anges#latest

– Dead Joshua vient nous présenter ses nouvelles publications rock, lorgnant volontiers du coté de la lourdeur atmosphérique, et c’est là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62776/#Comment_62776

– Un étrange personnage, peut-être bien un bot, vient nous déterrer un thread d’annonce de création de label vieux de bien, bien des années. L’occasion de se rappeler ce qu’a pu être l’effervescence d’une certaine époque… C’est ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/149/projet-pandora-box-gt-antiblues-label



Et c’est tout pour ce mois-ci !



== Outro ==



Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur le fil de forum de l’édito du mois sur http://forum.musique-libre.org .

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

