Éditorial de Dogmazic.net de août 2021

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour août 2021. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 55 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois ci ==



* MARATHON MENTAL – Paris – Cayenne

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10566

CC By 3.0



Ce qui est pratique avec les auteurs de cet album c’est que nous avons droit à un texte préféré et une musique préférée grâce à la diversité dont ils font preuve dans chacune de leurs interventions, et celle-ci n’en démords pas.

— ardoisebleue



* Discontinuité (2020) – PIRATE Tapes

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10562

C Reaction



La composition des deux titres nous confronte à une impression d’improvisation « calculée » ce qui nous mène vers cette sensation d’agencement désordonné. La voix récitant les poèmes de Monny de Boully est perdue dans un brouhaha musical, certes artistique, mais qui rend la compréhension du texte malaisée.Adapter une musique à un texte de cette nature, afin de lui rendre sa portée, est téméraire : cette tentative est courageuse.

— ardoisebleue



* _Y_ (2004) – Jp_h

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10561

CC By-Nc 2.0



Comme en mai avec « Aube » jp_h nous remixe un album de 2004. Un ensemble de segments de musique électronique conventionnelle agréables à entendre. Le silence final dans certain titre semble être un choix pour arriver aux cinq minutes, mais cela casse le flux de l’écoute.

— ardoisebleue



* ISSVM·GRAVIS (2021) – Loupy

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10547

WTFPL



« Evemc » nous gratifie des habituelles recherches sur des arrangements sonores de ce compositeur, juste à noter que les variations de positions de l’orgue en intro sont parfois inconfortables. le deuxième titres est plus standard coté électro.

— ardoisebleue



* Errance intérieure – AvocadoToast42

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10556

CC By-Sa 4.0

Contrairement à sa tradition l’artiste ne nous offre pas sa -Song-a-Week..- à laquelle il nous avait habitué. Cette « errance intérieure » a trouvé son chemin pour moi, un bel arrangement musical commençant avec une introduction vocale, puis cette sautillante partie d’orgue jazzy finissant en une section légèrement dé-tonale et, pour conclure le morceau, une partie « sifflée » qui fermerait parfaitement le banc, mais notre artiste n’est pas à son faîte dans ce domaine. Malgré cette infime observation, c’est une chouette zique !

— ardoisebleue



* RESEAU CULTE – rADio eNd

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10557

C Reaction



Dans la lignée des albums précédents, une suite de titres électroniques qui nous porte vers une sensation musicale plus homogène, au risque de paraître morne à l’image de « megalomania » ou lassante dans la longueur comme la fin de « Hypertension feat. ardleg ». Les textes étant de langue anglaise l’auditeur ne peut se raccrocher à aucun élément. Contrairement aux autres albums, la recherche sonore est beaucoup moins perceptible puisque la trame est constante dans la composition des titres phares. Néanmoins, l’écoute dans sa généralité est séduisante.

— ardoisebleue



* New Ordeal World – Cortex

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10558

C Reaction



Le créateur de cet album est un habitué de l’expérimentation musicale, si nous nous reposons sur ces précédents albums. Pour celui-ci, l’entrée est fabuleuse, dans le sens pas-ordinaire : basée sur un assemblage vocal cadencé qui se termine par un mélange des prises de sons d’incantations diverses. Ce recueil mérite un essayage d’écoute.

— ardoisebleue



== Brusse ==



* 30sec at the Asian Temple (2021)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10568

CC By-Nc-Nd 2.0



Un segment représentant un thème musical faisant partie d’un album non-répertorié « En 30secondes »,ici la tendance « Asie » ne se fait pas sentir à l’écoute.

— ardoisebleue



* 30sec at B.A. Station (2021)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10567

CC By-Nc-Nd 2.0



Idem dessus, mais le piccolo solo ne semble pas aboutir à fixer le thème, il se perd dans trop de directions.

— ardoisebleue



* 30sec a la cathedrale (2021)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10565

CC By-Nc-Nd 2.0



Idem dessus, sans doute un enregistrement direct dans un lieu public nous sommes immergés dans un brouhaha indescriptible où nulle musique n’est n’est audible.

— ardoisebleue



* 30sec a l’opera (2021)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10564

CC By-Nc-Nd 2.0



Idem dessus, ici soit le thème est hors sujet, soit la partition censée représenter la voix est mal choisi par son aspect « batifolant ».

— ardoisebleue



* 30sec a Buenos Aires (2021)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10563

CC By-Nc-Nd 2.0



Idem dessus, dans ce dernier segment le thème est plus présent et les sept ou huit notes de la fin le fixe bien.

— ardoisebleue



* Flight 370 to Eternity (Radio Edit) (2021)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10560

CC By-Nc-Nd 2.0



Mis de coté l’aspect dramatique de ce vol, voici une tentative attachante d’arranger une communication technique aéronautique sur un fond musical standard, qui pourrait rappeler à quelques uns d’entre nous les musiques de plage en été dans les années 75/85. Hors contexte, l’écoute du morceau est agréable.

— ardoisebleue



* Flight 370 to Eternity (Full Length Version) (2021)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10559

CC By-Nc-Nd 2.0



Idem dessus mais plus long ce qui risque de rendre un aspect trop pathétique par la longueur du thème.

— ardoisebleue



* Souvenirs d’ici (2021)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10555

CC By-Nc-Nd 2.0



Voici un thème simple mais entraînant à écouter le matin pour démarrer la journée. Mais la fin est un peu abrupte et donne l’impression « j’ai autre chose à faire bye ! »

— ardoisebleue



* Under quarantine (2’45) (2021)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10554

CC By-Nc-Nd 2.0



Mélodie simple avec un fil solo coulant qui dévoile un bon fond sonore pour un intermède.

— ardoisebleue



* DIY Life (2021)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10553

CC By-Nc-Nd 2.0



Composition fortement basée sur un thème répétitif agrémenté de diverses façons, ce qui rend l’écoute plaisante.

— ardoisebleue



* Renaud part II (2021)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10546

CC By-Nc-Nd 2.0



Musique d’ambiance avec quelques interventions d’instrument en solo. La guitare en distorsion vers la fin est plusieurs fois coupée un peu sèchement.

— ardoisebleue



* right one (2021)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10545

CC By-Nc-Nd 2.0



Mélodie récurrente qui risque de persister en mémoire à la limite de l’obsession. Toutefois, n’en craignez pas l’écoute.

— ardoisebleue



== KetumateK ==



* Conspiracy (2021)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10552

CC By-Nc-Sa 4.0



La ligne de composition de cet album suit l’inventivité dans la recherche, des autres albums vus en Avril. Mais la genèse de celui-ci semble plus axée vers la théâtralité, ce qui est une belle chose eu égard à l’écoute de la diversité des éléments musicaux, mais le texte déclamé en anglais saccage à moitié l’effet souhaité auprès d’auditeur francophone. « Precius Minutes Destroy » et « Cosmic Flavor » pourrait être les éléments musicaux les plus représentatifs de l’ensemble de l’album. Le titre d’introduction « Friend of Mind » lui démontre mon observation sur la « déglingature » d’une composition par le texte en anglais.

— ardoisebleue



* Water of Life (2021)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10551

CC By-Nc-Sa 4.0



Contrairement à ce que nous avons écouté précédemment, dans cet ouvrage le texte anglais qui est un élément de composition à part entière et dont la teneur n’a aucune importance, ne détruit pas l’ensemble à l’image de « In between Things ». On retrouve dans « E-T Danger » toute la fécondité conceptrice mise en œuvre dans les albums précédents.

— ardoisebleue



== Piano Dom ==



* Electron

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10550

Licence Art Libre



« tempête » effectivement il y a une certaine violence dans le jeu de l’interprète, mais sans cette âme qui nous transporterait vraiment au milieu des éléments, nous chahuterait les sens au point d’oublier l’ampli et ses baffles. L’interprétation ressemble à un exercice de déchiffrage de partition où il faut suivre les indications « à la lettre » et oublier qu’il faut transmettre l’émotion. Ce pourrait être comparé à une restitution par un séquenceur relié à un synthé de cette partition en oubliant ses possibilités de contrôles MIDI. Du mécanique quoi !

— ardoisebleue



* Maison

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10549

Licence Art Libre



Les titres se suivent et ne se ressemblent pas, et c’est tant mieux ! La composition est déjà plus élaborée, quant au jeu, il est beaucoup intériorisé et éjecté par les mains sur le clavier. Voilà une belle œuvre à savourer. ( Je me disais bien que la tempête ne pouvait être qu’un incident !)

— ardoisebleue



* Rome 2019

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10548

Licence Art Libre

Divers titres de pianos, qui paraissent être des essais. A remarquer « éperlans », le plus abouti d’entre eux, où l’on perçoit des bruits extérieurs qui, éventuellement, nous causeraient cette sensation de fin de matinée, fenêtres ouvertes laissant voir le soleil au travers de rideaux frémissants au vent, en dégustant une boisson fraîche avec modération bien sûr !

— ardoisebleue



== Les pépites de l’archive du mois ==

dark ages of technology (2007) – meta:Human

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=1010

CC By NC ND 3.00



Un album de 15 compositions de style underground. Une organisation de basses très « profondes » détermine une ambiance angoissante, voire oppressante dans « how we love ». le titre « Dusk » qui termine cet album contient une collection de recherche sonore, comme cette superposition de voix sur un amas de bruits électronique, le tout rythmé par une batterie nette sans artifice.

— ardoisebleue



== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l



Et c’est parti pour les nouvelles de notre forum sur le mois écoulé :

* Kidjazz nous ressort de ses archives un de ses ancien projet en duo, et ça swingue par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9039/celie-fana-projet-danciens-membres-deau-forte-1994-2007



* Odysseus vient nous présenter son dernier morceau pop-rock/chanson francophone, et recueille des retours, c’est par ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9038/chanson-cette-illusion



* Parfois, des gens postent des trucs illégaux dans notre archive, et bien entendu ça ne passe pas, voici l’histoire de Manureva et K2000 sous licence libre, si ça vous intéresse : https://forum.musique-libre.org/discussion/9034/manureva-dans-le-catalogue



* On discute du travail à faire sur la radio, ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62823/#Comment_62823



* …Et du travail à faire sur Ampache, qui propulse l’archive, par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9033/des-ameliorations-en-vue-pour-ampache-maj-codage-un-autre-media-center-prendra-la-releve



* Me In The Bath annonce un album pour 2022 et dévoile le visuel, par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9035/me-in-the-bath-2022-skull



* https://forum.musique-libre.org/discussion/9032/concert-kptn-a-villeurbanne-le-18-aout-2021-a-19h#latest ! KPTN en concert le 18 août à Villeurbanne, ça vous tente ?



* Bitume prods, le label, vient nous parler de CONFORT, le groupe post-grunge/space metal, et de sa dernière production : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62820/#Comment_62820



* Le netlabel day 2021 c’était en juillet, et donc Crem Road Records annonçait leurs sorties pour ce Day de cette année, par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9029/netlabel-day-2021

Et c’est tout pour ce mois-ci !



== Outro ==



Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur le fil de forum de l’édito du mois sur http://forum.musique-libre.org .

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

