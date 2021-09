Éditorial de Dogmazic.net de septembre 2021

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois ci ==



* Pillow of Tears – Calyman

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10591

CC By 4.0



Une musique obsessionnelle dont la répétitivité est fréquemment divertie par l’intervention brève d’autres sons, ce qui apporte une bonne base au chanteur pour vraiment jouer sa mélodie en dramatisant son expression.

–ardoisebleue



* New album – Nostop

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10592

Domaine Public



Dans cet enregistrement, nous entendrons une suite sans interruption de chants en langues africaines. Ce mélange de technique musicale de synthèse et de rythmes et conception originelle est captivant. A partir de la huitième minutes et trente secondes jusque la fin, les intervenants nous offrent une séquence scénique très rythmée, et légèrement envoûtante. Tentez vos oreilles et je vous souhaite bonne écoute.

–ardoisebleue



* Blacksky Pathfinder (2021) – Dagure

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10590

CC By 4.0



Grâce à une belle maîtrise des niveaux sonores, cette composition d’une symphonie électronique nous berce au milieu de vapeurs et de nuages où nous restons en suspension jusque la fin de l’album.

–ardoisebleue



* New album – Kyu musique

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10588

C Reaction



Bonne composition électronique mélodique dans le style musical récent (année 2016 pour ce titre). L’entrée en scène de la partie chantée élude la menace de lassitude due à la répétitivité à ce genre de style.

–ardoisebleue



* Chat alors – mc dafa

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10587

GNU GPL (GNUArt)



L’auteur nous avait offert en novembre 2020 son album « super cédé » flirtant avec l’étrangeté, mais cette fois il nous propose un album beaucoup plus élaboré autant dans ses textes que dans son arrangement musical. Ce style rap qui s’insère dans une musicalité contemporaine, souvent épurée, favorise l’écoute des textes. Le morceau « Prout Somnolent » est bien représentatif de l’ensemble avec sa diction mono-tonale, nette et rythmée sur un fond sonore discret.

–ardoisebleue



* La part des anges – The Big Circus Project

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10585

CC By-Nc-Sa 4.0



Une série de morceaux rock, sans texte, qui déboule en cascade. A noter « Arpège » qui intègre timidement de l’expérimentation vers la deuxième minute, et « Somewhere In Space » qui développe un centre mélodique plus travaillé.

–ardoisebleue



* We Ain’t Got Time – Me In The Bath

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10584

CC By-Nc-Sa 4.0



Cet album nous propose des compositions basées sur le style -Noise Pop- « It’s Time For Peace Again » est le plus représentatif pour de la -Noise Pop- frénétique avec une racine rock et des voix décentrées, quant à « I Sleep ‘Till I’m Tired » repose plus sur l’indépendance, dans le mouvement, des instruments pour aboutir en final en joyeux bazar. Une expérience curieuse avec « In The Western Homes » utilisant le style rap comme base. A regretter que dans « the quest » la voix soit, parfois, étouffée par l’ensemble, même si dans ce style, le chant est plus un véhicule de sons qu’un transmetteur de texte. Il faut bien accepter que ce style musical peut ne pas plaire, mais il fait partie de ces genres étonnants qui existent et persisteront.

–ardoisebleue



* Mr Bill. – Célie Fana

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10578

Licence Art Libre



Ce mois-ci, nous avons droit à une très belle incursion du jazz avec ce morceau, tout en douceur au départ puis un peu plus rogue par ces attaques plus abruptes au piano. C’est le moment hypnotique de ce mois. Vivement d’autres titres.

–ardoisebleue



* Cette illusion (2021) – Odysseus

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10572

Licence Art Libre



Un antagonisme, acceptable dans cette composition, entre son rythme entraînant très agréable qui nous emporte nous invitant à nous éclater et la douceur sucrée de la partie chanson qui nous oblige à nous tempérer. Cette partie chant nantie d’un cran plus dur, plus enflammé, nous aurait balancer au sixième ciel… Le septième étant déjà réservé.

–ardoisebleue



== CONFORT ==

* Champ (2021)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10594

C Reaction & CC By-Nc-Nd 3.0



Du pur « hard-rock » du début jusque la fin, pas de pause la tête explose ! « 312101233 35326137 » sera le seul coup de canif dans cette déflagration de sons distorsions où nous pourrons deviner une expérimentation de calme après et avant la tempête !

–ardoisebleue

* [13/4]25[3]11[20]1 (2016)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10596

C Reaction



De ces cinq séquences de musiques mélangeant les sons électroniques et des sons d’instruments, trois sont plutôt homogènes dans leur construction et ne reflètent pas de diversités notables, seule « phase 5 » expose une inventivité sûrement due au fait de la simplicité de la conception de la mise en œuvre des sons : totalement épurée.

–ardoisebleue



== Brusse ==

* 30sec Diavolo (2021)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10586

CC By-Nc-Nd 2.0

* 30sec de canon (2021)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10570

CC By-Nc-Nd 2.0

* 30sec de meditation (2021)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10571

CC By-Nc-Nd 2.0

* 30sec de panique (2021)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10575

CC By-Nc-Nd 2.0



Quatre segments musicaux sans thème ni style bien définis.



== Les pépites de l’archive du mois ==

Soulmate – album sans titre

https://play.dogmazic.net/artists.php?action=show&artist=984#albums.php?action=show&album=1515

CC By-Nc-Sa 2.5



Du rock alternatif et plus… C’est album semble dater de « 2008 », il est plutôt homogène, toutefois quatre titres dont « D’une nuit a l’aube » et « Somehow » semble lui donner cette touche de varièté « slow » qui rend l’écoute de l’ensemble récréative. « You » pourrait nous booster le matin pour entamer une belle journée.

–ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l



Et c’est parti pour les nouvelles de notre forum sur le mois écoulé : * Il manquait, il était pas là, il est là maintenant, c’est le fil épinglé de présentation, si vous arrivez dans la musique libre et voulez vous présenter, si vous êtes un participant régulier du forum et voulez faire de même, ça se passe là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9037/presentations-nouveaux-arrivants-sur-larchive



* Ça y est, la voilà, la nouvelle playlist de Radio Dogmazic va entrer en rotation très prochainement, avec toutes les nouveautés. Si ça vous intéresse de voir comment on coordonne le travail autour de cette sélection, on en a discuté (et on a travaillé) ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62916/#Comment_62916



* Calyman continue de venir nous parler de ses single électropop qui sortent en rafale, quatre depuis le mois dernier, ça se lit là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62865/#Comment_62865



* Axobot vient nous présenter une jolie pièce électro minimaliste à base (je suis près à parier) des réglages « guitare saturée » de ZynAddSubFx, pièce qu’il a réalisé avec LMMS qui intègre ce synthé logiciel légendaire, et c’est ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9047/musique-a-decouvrir



* Encore un thread extraterrestre de gens qui arrivent et postent sans qu’on comprenne trop pourquoi… Possible que quelqu’un avec les droits « modérateur » supprime cette chose totalement hors sujet le temps que vous lisiez ceci ! Il s’agit de définir juridiquement la notion « d’opposition » en droit, c’est bien chez nous qu’il fallait venir poster ça tiens, et c’est là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9046/opposition



* Tintin21 continue de chercher quelle damnée musique « libre de droit » provenant d’un site maintenant défunt est jouée en arrière plan sur une vidéo YouTube… Et le pire c’est qu’il y en a qui trouvent 🙂 ! Une histoire à rebondissements : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62912/#Comment_62912



* Ce bon vieux jp_h, qui s’était fait bien rare chez nous ces dernières années, vient discuter de la façon dont sont gérés les « genres » musicaux par l’archive Dogmazic.net, en prévision de la publication prochaine de nouveaux titres (yeah) et ça se lit par ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9045/a-propos-de-genre



* Vous vous souvenez que le projet pop-rock KTPN avait un concert le 18 août ? Et bien, on a des retours, et même, des extraits vidéos, et ça se passe là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62871/#Comment_62871



* Bitume Prod nous donne un peu des nouvelles, avec une nouvelle sortie sur ce label + un téléversage progressif de ce qui est sous licence libre ou ouverte de leur catalogue, dans l’archive Dogmazic. On en parle par ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62903/#Comment_62903



* Ça devait finir par arriver… Mcdafa a fini par devenir adhérent de l’asso Musique Libre, et, très heureux de nous rejoindre, il partage la nouvelle dans un fil de forum, par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9044/ca-y-est-jai-adhere



* Vous vous souvenez de la chaîne Twitch opérée par DECAY consacrée aux clips musicaux sous licence libre (ou ouverte avec l’autorisation des auteurs) ? Ben sur le forum on s’en souvient ! Et on vient lui demander des nouvelles, qu’il délivre bien volontiers, et ça se lit ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62894/#Comment_62894



* En 2019, on se demandait, quel est l’intérêt de Last.fm de nos jours… En 2021 Kidjazz apporte des éléments de réponse, par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62896/#Comment_62896



* On continue de discuter de ce qui est acceptable ou non sur le forum, de modération et autres choses joyeuses (rien que cette semaine a été supprimé un post de vidéo YouTube souvenir de vacances en amoureux sur une musique chill repiquée ailleurs, pas très pertinent par chez nous), et c’est vrai qu’on essaie de rester ouverts, mais les gens qui passent une fois pour balancer un lien ou une vidéo qui cherche ses vues et ne plus jamais intervenir par la suite, c’est un peu limite… Et donc on en parle, avec toutes les nuances de point de vue possibles, par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62872/#Comment_62872



* Oyez, oyez, le KidJazz a retrouvé des disques durs ancestraux de son projet déjà bien ancien Celie Fana, et bien sûr a commencé à déposer ça chez nous, et vient nous en parler ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9039/celie-fana-projet-danciens-membres-deau-forte-1994-2007



* Un morceau sur Dogmazic avec une instru SACEM (donc légalement non plaçable sous licence libre)… C’est moche mais ça arrive. Les auditeurs restent vigilant, et celle-ci a donc été signalée via le forum et désactivée : https://forum.musique-libre.org/discussion/9040/c



* Et pour finir, Crem Road records annonce la publication dans notre archive de ses albums de l’année, et c’est là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9041/on-est-miaou

Et c’est tout pour ce mois-ci !



== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur le fil de forum de l’édito du mois sur http://forum.musique-libre.org .

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

