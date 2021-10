Éditorial de Dogmazic.net d’octobre 2021

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour octobre 2021. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 55 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois ci ==

* New album – Baking Jazz Power

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10613

C Reaction



Un album jazz dit « manouche », c’est rare chez nous, constitué d’une série de titres épatants à écouter. Ils sont aussi audibles depuis un moment sur d’autres diffuseurs du réseau.

— ardoisebleue

* Salvator Salvandus (2021) – rADio eNd

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10612

CC By-Nc-Sa 4.0



Le compositeur, dans la continuité de ses expériences sonores, nous produit un bel album dans lequel « Iuva Te, Iuvabit Te Caelum » nous entraîne dans un surréalisme sonore fascinant, où nous ne ressentons pas de monotonie. C’est peut-être dû à l’absence de partition orgue que nous retrouvons dans « Salvator Salvandus Omega » et qui a tendance à enfouir la multitude de sons environnants à la manière d’un trou noir. À remarquer « Aether Particles » pour son arrangement d’harmonie besogné.

— ardoisebleue

* MiCrO (2021) – Djadcom {Djad }

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10611

C Reaction



Après « ni vue ni connue » de juin, Djad nous offre un titre dans la tradition du style techno. Les incursions musicales posées dans cette composition la parent d’une atmosphère magnétique.

— ardoisebleue



* démo 2013 (2013), Disque 1 – Ditex

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10608

C Reaction



Dix huit chansons à texte rassemblées dans cet album parfois protestataire mais surtout poétique.

— ardoisebleue



* New album – Olivier U.

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10606

CC By-Nc 3.0



La dramaturgie de cette création se révèle par une composition basée sur un fond musical sombre, accentué de quelques ingérences instrumentales opportunes, qui serve un texte bien sculpté. L’ensemble nous offre un moment scénique appréciable.

— ardoisebleue

* 30sec for the money (2021) – Brusse

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10602

CC By-Nc-Nd 2.0



Un intermède musical de trente secondes où sont compactés beaucoup de sonorités qui rendent un peu confus l’ensemble. Mais l’écoute n’est pas fâcheuse.

— ardoisebleue



* Copies non conformes – Paris – Cayenne

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10600

CC By 3.0 & CC By-Nc 3.0



En novembre 2020, les auteurs nous avaient déjà mis en appétit avec des recettes musicales de lapin. Cette fois, il nous propose leur menu avec un même thème musical décliné en divers style. Une belle opération, bien que le « Petit lapin métal » ne semble pas très virulent, ce qui est logique ce style n’est pas habituel de ces deux compositeurs.

— ardoisebleue

* best of (2021) – Djadcom {Djad }

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10597

C Reaction



Compilation de titres dans le style électro piochés dans ses divers albums.

— ardoisebleue

== Tri Yop ==

* New album

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10601

CC By-Nc-Nd 4.0



Deux titres de style folk. À remarquer, dans le premier, le bruit discret d’une fontaine semble-t-il ! Un moment paisible pour se détendre.

— ardoisebleue



* Web Challenges

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10599

CC By-Nc-Nd 4.0



Ces deux morceaux sont plus enflammés que ceux de l’album précédent. « Bransle Gay de l’estincelle » est un élément qui a fait l’objet d’une joute musicale du site LinuxMao.

— ardoisebleue

== Calyman ==

* Breathe

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10614

CC By 4.0



Une chanson en langue anglaise, interprétée dans deux tonalités différentes.

— ardoisebleue



* Let the Music Take You by the Hand

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10603

CC By 4.0



Une House-musique soutenant une chanson anglaise. Les quelques appuis mélodiques qui s’invitent dans la composition arrivent à point pour éviter la lassitude pour qui ne comprend pas l’anglais.

— ardoisebleue



* Noodles in Flames

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10598

CC By 4.0



Ce morceau donne l’impression de se chercher, un peu comme si une ligne d’accompagnement était tracée, mais que la ligne mélodique tournait en rond sans se poser. La fin inhabituelle parait avérer ce sentiment. Le titre était pourtant bien engageant « Des nouilles en flammes ».

— ardoisebleue



== Les pépites de l’archive du mois ==

* l’avancée (toute machine à l’arrêt) (2010) – sam

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=552

CC By-Nc-Sa 2.0



Un album alternant la tendresse et la virulence avec des textes bien calibrés au contenu parfois contestataire à l’image de « avancée ». Une belle composition avec « la venelle aux loups N°2 » lui apporte une touche de fantastique autant dans le texte que dans l’arrangement musical. Bonne surprise, malgré son titre « don’t cross the river » le texte de la chanson est en français, étonnant n’est-il pas ? Coté technique, l’orchestration reste un peu trop puissante à l’arrière du chant et semble l’envelopper, presque l’étouffer. Mais c’est tout de même un chouette album et l’auteur en a publié d’autres dans la réserve de Dogmazic, un soupçon de curiosité vous poussera-t-il à y faire une visite ?

— ardoisebleue



== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l



Et c’est parti pour les nouvelles de notre forum sur le mois écoulé :

* On est venu nous demander des précision sur l’utilisation d’un morceau du domaine public. Ça a été l’occasion de discuter un peu de ce genre de cas.

Ça se lit par ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9058/musique-traditionnelle-libre-de-droits



* Toujours cette fameuse recherche d’une musique, utilisée pour une sonorisation de lieu public, captée en vidéo, alors bon, ça devient un peu étrange tout ça, car notre investigateur nous propose à nouveau sa vidéo pour voir qui peut savoir… Sauf que la vidéo n’est pas restée en ligne. On attends ses retours.

Si vous vous intéressez aux quêtes bizarre, l’histoire continue maintenant par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9052/aide-recherche-musicale



* Coltrane est-il dans le domaine public ? Évidemment non, mais dans le doute on est venu nous demander, ça se lit à l’adresse https://forum.musique-libre.org/discussion/9059/musique-artiste-john-coltrane



* Crem Road records vient nous parler de la sortie annuelle de sa grosse collection audio proposée sur BitTorrent, et plus généralement des perspective que l’augmentation des capacités domestiques de stockage de données est à même d’ouvrir, et ça, c’est par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9057/des-collections-audio-de-dizaines-de-gigas-sur-bittorrent-les-netlabels-a-lavant-garde



* Calyman nous vient avec sa collection habituelle de nouveaux titres du mois… Et nous annonce qu’il va se faire moins présent dans le futur proche, étant occupé par un projet mystérieux, que l’on peut deviner ambitieux quand on connaît un peu l’artiste, mais le mystère plane !

C’est là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62909/#Comment_62909



* Me In The Bath dévoile en écoute le premier titre de son album à venir, et c’est ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62955/#Comment_62955



* Puisqu’on est au rayon Crem Road, un autre artiste de ce netlable, The Big Circus Project, communique sa ferme intention de donner une suite à son premier album, et ce, dès les premiers mois de 2022, et c’est à lire là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9056/big-news-the-big-circus-project-confirme-un-second-album-pour-debut-2022



* Comme tout les quelques mois, une nouvelle playlist est entrée en rotation sur Radio Dogmazic. Une petite panne, vite réparée, plus tard, et vous pouvez, ça y est, l’écouter. Le fil de discussion où l’équipe Radio coordonne ses actions et vient nous en parler se trouve par ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62924/#Comment_62924



* On vient nous faire un gentil « partage » de « musique libre de droit » qui est bien entendu une sorte de pub pour des packs en vente de musique qu’on qualifie ainsi. L’occasion évidemment de rappeler qu’en droit français la musique « libre de droit » n’existe pas, et que la musique « libre tout court » c’est beaucoup plus cool !

À méditer par ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9051/musiques-libres-de-droits



* Le label Bitume Prod fête ses cinq ans, avec des promos sur leurs items physiques pour l’occasion… Et c’est une occasion justement, de découvrir ou redécouvrir un label avec une belle ligne éditoriale, de la passion dans le travail, et de la très bonne musique : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62943/#Comment_62943



* Des alternatives plus libres à Spotify ? Vous avez deviné, on reparle de Funkwhale !

Ça c’est là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9050/funkwhale

Et c’est tout pour ce mois-ci !



== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur le fil de forum de l’édito du mois surhttp://forum.musique-libre.org .

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre.Suivez nous et/ou venez participer sur :

– notre blog http://musique-libre.org

– notre forum http://forum.musique-libre.org

– notre canal IRC http://dogmazic.net/irc/

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour octobre 2021. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de...