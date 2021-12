Éditorial de Dogmazic.net de décembre 2021

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour décembre 2021. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 55 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois ci ==



* Corazón de cemento (2021) – Yisus Ram

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10643

CC By 3.0



Comme le mois dernier, le compositeur nous propose un morceau rock « vieille garde » tout à fait agréable. Mais le vocal a toujours cette retenue, qui endigue le flot de nervosités de ce « cœur de béton ».

— ardoisebleue

* Juste un peu Blues – Jacky Génon

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10642

Licence Art Libre



Alors, du blues. On est en terrain connu donc, chaque plan, chaque arrangement, on va le sentir venir, et c’est très bien comme ça. La technique de guitare est à un joli niveau, mais c’est surtout la performance vocale qui se remarque sur cet album.

— Shangri-l

* New album – Stockholm

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10641

C Reaction



Un seul titre de genre rock enregistré en direct semble-t-il ? Si, au contraire, c’est un arrangement « home studio » réalisé par un seul compositeur, chapeau ! On s’y croirait. Un titre pour l’album cela aurait été convivial.

— ardoisebleue

* Tohu Wa Bohu Part 1 – Invisible Illusion

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10640

CC By-Nc-Sa 4.0



Un ensemble de musiques électroniques très répétitives. On reste dans un domaine sombre d’un bout à l’autre de la succession des morceaux. L’écoute de la totalité en une fois peut sembler très longue, à l’image de « Drought Spell ».

— ardoisebleue

* Tohu Wa Bohu Part 2 – Humanfobia

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10639

CC By-Nc-Nd 4.0



Nous observons la même perspective que la première partie, toutefois la composition n’est pas faite à « rallonge » dans cet album, ce qui nous procure une écoute plus amène.

— ardoisebleue

* Life is a game (2021) – Odysseus

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10638

Licence Art Libre



Un segment sonore bref tout dans le soft. Le compositeur respecte son style habituel dans la sobriété de la musique.

— ardoisebleue

* Introspection EP (2021) – Gumichan01

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10635

CC By & CC By-Sa 4.0



Cet album de Gumichan reste dans la tendance stylistique de « bedroom », production présentée en février. Toujours une écoute sans stress, à part peut-être « no soul vip » un zeste plus rythmée.

— ardoisebleue

* WIP – Steph Back

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10633

CC By-Nc-Nd 3.0



Voilà trois musiques tout à fait chaleureuses, parfois teintées d’humour avec des bruits étranges et facétieux, sauf pour « duel solitaire » au ton plus intimiste. La ligne musicale de « Alexandrine » pourrait vous rappeler une musique d’outrequatrevingtdix qui eut son heure de gloire. Allez, bidonnez-vous un peu !

— ardoisebleue

* Team Beck MCS :Revival – Team Beck MCS

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10631

CC By-Nc-Nd 3.0



C’est une rétrospective de titres d’anciens albums.

— ardoisebleue

* Visions Mystiques D’Hildegarde De Bingen – Studio 112

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10629

CC By-Sa 4.0 & C Reaction



Une suite de parties au style électronique s’approchant parfois du typage contemporain, comme vers le milieu du morceau « Liber Divinorum Operum ». Quant à « Symphonia Harmoniae », elle pénètre un peu plus cette contemporanéité malgré une ligne mélodique encore discernable. A écouter avec prudence pour les oreilles chastes par devant les dissonances.

— ardoisebleue

* iReality – Ehma

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10628

Licence Art Libre



N’est-ce pas fantastique, ici, cette diversité, où, après l’ésotérisme de l’album précédent, nous passons à des musiques plus conventionnelles ? Nous écoutons le « Symphonia Harmoniae » d’au-dessus puis nous nous téléportons, auditivement, à « iRreality », c’est alors que nous reposons nos pieds sur terre. Attention à « rupibus terrae » aïe ! choc ! Coupe nette en final.

— ardoisebleue

* Chillout Zone – Patroux

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10627

CC By-Nc-Nd 2.0



L’artiste ne nous avait pas habitués à prendre l’autoroute, ce qu’il fait cette fois avec « Faire le bon choix », la route est droite et longue… Heureusement avec « Saveurs d’Automne », il nous recadre dans son univers. À remarquer « Welcome to the new life 2 » qui tranche dans le vif en apportant un tonus particulier.

— ardoisebleue

== Serge’s Band ==

* SB plays Classic

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10637

CC By-Nc-Nd 2.5



Le souci dans la reprise de ce genre d’œuvre, c’est qu’il y a profusion d’interprétations extraordinaires, tant dans la maîtrise des instruments que dans l’étude préalable de la partition pour en tirer un aspect différent des autres. Pourquoi tenter de prouver que le pire existe ? Créer une musique est certainement plus gratifiant que de fouiller dans un grenier délabré pour en exhumer une vieille partition, qui finit par ressembler à une serpillière tant elle a essuyé de sueur !

— ardoisebleue



* Souvenirs

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10636#albums.php?action=show&album=10636

CC By-Nc-Nd 2.5

Traditionnel folk anglais : https://en.wikipedia.org/wiki/The_House_of_the_Rising_Sun

C’est une curiosité, basée sur une musique synthétique et très cadencée, la voix qui interprète la mélodie semble automatisée à l’extrême.

— ardoisebleue

== paul yves wery ==

* Que Jean Sébastien me le pardonne…

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10645

C Reaction



Ben… je sais pas ! Déjà qu’il faisait payer ses cours à des élèves sans le sou en leur collant quelques partitions à créer, et qu’il signait de son nom ! Disons, qu’avec le temps, il aurait peut-être supporté certaines parties très hésitantes. On décèle quelques tentatives d’arrangements, pensons qu’elles soient expérimentales (ou humoristiques?).

— ardoisebleue



* Que Ludwig me le pardonne…

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10644

C Reaction



Ah, et bien là c’est clair, « sonate14 torturée par » et « sonate14 romrom- » on sait que c’est de l’humour.

— ardoisebleue

== Les pépites de l’archive du mois ==

Mes Démons – NoRbErT

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=453

copyleft



Un album bien sympathique, les musiques sont simples et accompagnent des textes bien ficelés, sauf pour « L’amour de ma vie » subissant d’efficaces ruptures de rythme dans l’arrangement pour produire une musique plus sophistiquée qui fortifie l’utilisation du doublage de voix. Bien que l’ensemble soit conventionnel, il chatouille gentiment les oreilles.

— ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Et c’est parti pour les nouvelles de notre forum sur le mois écoulé :



* N’oubliez pas que notre Assemblée Générale a lieu le 20 décembre. Penser à adhérer ou renouveler votre adhésion si vous voulez voter !

https://forum.musique-libre.org/discussion/9067/des-nouvelles-et-notre-ag-le-20-12



* Tintin_21 ne veut décidément pas abandonner et reviens à nouveau vers nous pour savoir de quelle société de vente de musique libre de droit, ou de quelle banque de sons, peut bien provenir la sonorisation captée pour sa vidéo YouTube.

https://forum.musique-libre.org/discussion/9076/me-dire-sur-quel-site-libre-de-droit-ou-quelle-librairie-musicale-viennent-ces-musiques

* Calyman vient nous donner des nouvelles de son projet de webradio La Citerne, qui veut rien de moins que faire le grand écart entre les obscurs zicos d’internet et les pointures de la grosse artillerie commerciale, et a se lit par ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9064/nouvelle-radio-et-nouveau-site-laciterne-org-by-calyman



* « Silver Bells », la chanson de Noël, est-elle dans le domaine public ? Que risque-t-on à la reprendre sur YouTube ? Des questions, mais aussi des réponses, par là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9075/silver-bells



* Une belle playlist, toute en subjectivité, qui présente les dernières sorties publiées sur notre archive musicale, ça vous dit ? Boneshadow l’a fait pour vous !

https://forum.musique-libre.org/discussion/9068/playlist-des-nouveautes



* Ah ben, on vient nous demander, si on peut utiliser, une musique, trouvable sur YouTube, pour sonoriser, une vidéo Youtube… Alors on répond malgré tout encore… C’est lassant.

https://forum.musique-libre.org/discussion/9072/musique-artiste-vicetone



* KPTN vient nous présenter son CD, en vente sur le site En Vente Libre au profit de l’association Musique Libre !

https://forum.musique-libre.org/discussion/9074/musique-libre-sur-le-site-en-vente-libre



* …Et KTPN, toujours très actif, vient nous montrer une belle vidéo de son concert à l’Open Source Experience, ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9073/concert-kptn-a-open-source-experience-le-10-novembre-2021



* Le label Bitume Prod vient nous parler de ses deux dernières sorties, et c’est là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63007/#Comment_63007



* …Bitume Prod qui est par ailleurs à la recherche de toute information, à propos d’un groupe de métal des années 90, possiblement originaire du Val D’Oise, nommé LIKUI

https://forum.musique-libre.org/discussion/9071/need-help-cherche-infos-sur-le-groupe-likui



* On vient nous interroger (droits d’auteurs, droits d’interprète) sur l’utilisation de musique du domaine public dans la sonorisation de vidéogramme, et ça se lit là (lilas) :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9070/process-pour-utiliser-un-morceau-du-domaine-public



* Le rappeur libre Explicite est de retour avec un nouveau clip, prélude à un album à sortir en Janvier, et c’est là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9069/explicite-je-vous-montre-covid-clip



* Quand à Me In The Bath, il continue d’enrichir le journal des sessions du home studio pour son album à paraître au Netlabel Day, et vient nous en parler par là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9035/me-in-the-bath-2022-skull#latest



* Crem Road records continue ses aventures bittorentesques par là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63001/#Comment_63001



* Les Cosy Live Sessions sont des sessions diffusées sur YouTube d’artistes enregistrés dans les conditions du live, ils viennent présenter leur chaîne par ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9066/les-cosy-live-sessions



* BoneShadow nous donne son avis, à chaque fois résumé par un seul émoji, sur les nouvelles sorties de notre archive musicale, et ça se lit là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9065/mes-emojis



Et c’est tout pour ce mois-ci !

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre.Suivez nous et/ou venez participer sur :

– notre blog http://musique-libre.org

– notre forum http://forum.musique-libre.org

– notre canal IRC http://dogmazic.net/irc/

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour décembre 2021. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de...