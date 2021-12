Éditorial de Dogmazic.net de novembre 2021

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net, un peu en retard, pour novembre 2021. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 55 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois ci ==



* What Now ? (2021), Disque 1 – Overflow Guy

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10626

CC By-Nc 4.0



Un album style noise-rock à la base, dont les titres s’appuient sur une tendances hard « vieille époque » très prononcé. Vous remarquerez peut-être « Place » qui résonne un peu comme le morceau « indépendant » de l’album et démontre beaucoup plus de recherches en sonorités et en arrangement que ses comparses albumique. Quoique « 55 » en aurait gardé quelques miettes, au début…

— ardoisebleue



* New album – BIBI

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10624

CC By-Nc-Sa 4.0



Un peu de vague à l’âme dans le premier morceau, suscité par un beau toucher du clavier. Peut-être un léger défaut de mixage vers la fin où des sons s’entremêlent et nous font perdre pied.

— ardoisebleue



* ces petites choses du passé – ollie

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10621

CC By-Nc 2.5



Imaginons que nous sommes à l’extérieur, autour d’un feu de bois à l’écoute de compositions simples sans artifice, interprétée par une voix sincère accompagnée à la guitare sèche. Ne cherchons pas de fioritures, c’est de l’authentique, une bulle de naturel dans notre monde électronique. Mais le « cloup » avant chaque morceau est très gênant , cela aurait été une gentillesse de le supprimer (et zou un peu de numérique) , simplement pour respecter l’attention de l’auditeur.

— ardoisebleue



* Brain & Guts (2021) – R1

Lhttps://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10620

CC By-Nc-Sa 4.0



Une suite de morceaux de style électro qui nous proposent une diversité de sons standards, mais employés astucieusement dans les arrangements.

— ardoisebleue



* Storyteller (2021) – Patroux

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10619

CC By-Nc-Nd 2.0



Voici un beau livre où le premier chapitre « Jane and hills », entamé par de brèves gazouillis facétieux, nous berce dans une ambiance moelleuse. La suite est dans le style habituel du compositeur électro et ambiance. L’ensemble est bien varié et peut nous procure de la matière pour enmusicaler une soirée agréable.

— ardoisebleue



* Todo está mal – Yisus Ram

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10618

CC By 3.0



Soit rock très « fin années cinquante », mais il manquerait cette couleur nerveuse qui rendait la scène fiévreuse. Ou alors un blues légèrement agité. Mais c’est quand même bon de retrouver des sons « antiques ».

— ardoisebleue



* peaceful communion (2021), Disque 1 – yéyé

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10617

CC By 2.5



Une collection de chansons à texte le départ d’enregistrement à le même défaut que pour l’album « Ces petites choses du passé » du même artiste.

— ardoisebleue



* un monde sans argent (single 2021) (2021) – Andlega

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10615

C Reaction



Des compositions simples mais différemment stylées pour habiller des textes à tendance protestataire. Les arrangements font que la voix « sort » bien et les paroles facilement compréhensibles. Bon ! Allez ! Toutefois un petit défaut : le niveau sonore entre « sombres heures » et « c’est comment qu’on freine » bondit un petit chouïa, si c’est important ! Ça oblige à bouger, bidouiller la souris trouver le son etc…

— ardoisebleue

== rADio eNd ==



* Paroxysmic Rhapsody Part 1

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10623

C Reaction



Dans cet ensemble, « Flashover » se sort bien de l’uniformité musicale grâce aux bruits et sons qui renforcent l’intérêt à l’écoute. Mais le compositeur joue trop avec le temps, à l’exemple de « Paroxysmic Rhapsody [Part I] » qui demande beaucoup de générosité et d’indulgence à l’auditeur. Dans « Electric Pow Wow » les sons ajoutés amène une certaine efficacité, à part une intervention violente après la troisième minute qui perturbe l’attention.

— ardoisebleue



* Paroxysmic Rhapsody Part 2

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10622

C Reaction



Dans la lignée du précédente album c’est la même tendance à la longueur qui tend à, soit atténuer les interventions sonores chargées de dériver la monotonie, soit surcharger ces interventions ce qui a pour effet de les rendre inopérantes et de perdre l’auditeur dans un vague brouhaha. « Pigs are dancing while the people cry out for famine » malgré quelques trouvailles sonores suit ce chemin.

— ardoisebleue



== Les pépites de l’archive du mois ==



* 21min20, thermostat 7 (2005) – En attendant Mado

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=660

CC By-Nc-Sa 2.0

Ce mois-ci, un album où il n’y a que pleins de belles choses à dire. Sur un style musical jazz déjanté, mais, parfaitement organisé, des textes farcis d’humour parfois noir comme dans « peut-être », mais toujours truculent. Le groupe nous gratifie même d’une partie texte en anglais avec un accent ou plutôt une prononciation française rigolote dans un beau blues « Alcool Bémol » vers la cinquième minutes et quarante cinq secondes. L’autre album de ce groupe « Séquelles qu’on aime » a macéré dans le même tonneau et doit être dégusté avec le même enthousiasme.

— ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l



Et c’est parti pour les nouvelles de notre forum sur le mois écoulé :

* Crem Road records, avec sa Grosse Collection Audio, l’intégrale du label diffusée via BitTorrent, éveille un peu l’attention de notre bon vieux forum, avec quelques développements intéressants, et comme je suis un type sympa, je vous remets tout ça depuis l’ouverture du fil en septembre, plutôt que de prendre en route, car si vous avez déjà lu ce sera facile pour vous de débobiner jusqu’au nouveautés :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9057/des-collections-audio-de-dizaines-de-gigas-sur-bittorrent-les-netlabels-a-lavant-garde



* J’aurais entendu dire (mais ne le répétez pas) que Kidjazz, a.k.a. Calyman, préparerait un joli déploiement de SourceML, le CMS codé par Dj3c1t pour proposer les pistes audio séparées de vos compos à vos chers remixeurs, avec une gestion de la traçabilité des sources entres les différentes instances SourceML dans le monde ! En tous cas le kid est venu aux nouvelles concernant ce logiciel, vous pouvez lire ça là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62989/#Comment_62989



* Puisqu’on parle de Calyman, le voici qui lance un nouveau projet web, avec un site comprenant pour le moment principalement une webradio dont il concocte amoureusement la playlist, Laciterne.org (ce nom rappellera quelques souvenirs aux anciens…) et il vient nous en parler par ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9064/nouvelle-radio-et-nouveau-site-laciterne-org-by-calyman



* Cette sacrée discussion lancée autour de 2019 à propos de l’intérêt de Last.fm et de ce qu’il est devenu, de nos jours (bien longtemps après sa gloire initiale, et après un ou deux rachats) s’achemine assez certainement vers une conclusion qui se lit là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62996/#Comment_62996



* On vient nous demander… Pour changer… Si une musique trouvée sur YouTube… Serait « libre de droit »… Pour pouvoir l’utiliser… Dans une vidéo YouTube. Comme je suis pas encore lassé, après trop d’années à le faire, j’ai encore une fois répondu… Si vous vous sentez l’âme généreuse, n’hésitez pas à prendre un peu le relais, parce qu’à la longue ça devient usant. Ça se lit là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9063/demande-sur-une-musique-libre-de-droit



* Exactement la même chose, éminemment dispensable pour exactement les mêmes raisons :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62992/#Comment_62992



* Me In The Bath persiste et signe avec un second titre dévoilé en streaming pour le moment, pour un album libre à paraître l’année prochaine, c’est possible d’avoir des informations, voire pour les plus motivés un moyen d’écouter la chose, à cette adresse internet suivante :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62988/#Comment_62988



* Ah ! Ça manquait ! Alpha Lambda Gamma, vieux routier du forum, mais très discret depuis toujours sur sa propre prod, ouvre (enfin) un fil pour parler de sa musique, bien entendu excellente. Ça valait le coup d’attendre toutes ces années. Je vous invite à en savoir plus par ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9062/%CE%91%CE%9B%CE%93-alpha-lambda-gamma



* Les Notes Rebelles, c’est un nouveau titre, d’une nouvelle formation rock, ils seraient heureux d’avoir des retours, et ça tombe bien, chez nous ils en ont eu, à vous de voir si l’écoute vous motive pour une petite réponse dans le fil :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9060/les-notes-rebelles-ont-besoin-de-votre-oreille

Et c’est tout pour ce mois-ci !



== Outro ==



Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

