Éditorial de Dogmazic.net de janvier 2022

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour janvier 2022. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 55 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois-ci ==



* Christmas EP [Tit Patapons Feat. SnareSlide Prod] (2021) – Tit Patapons

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10653

CC By-Nc-Sa 2.0



Un album au style différent de janvier 2021, plus personnel. La poésie est toujours présente, « Je voudrais pas vieillir » nous en convainc, et la qualité musicale est toujours aussi soignée. J’entrevois là un beau début d’album pour commencer cette nouvelle année.

— ardoisebleue



* 1996 (2021) – Logan Dataspirit

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10649

CC By-Nc-Sa 4.0



Une musique rythmée sur quelques allées et venues de la percussion, et la répétitivité d’une courte mélodie à la sensibilité « bretonne ». Comme souvent, un arrangement astucieux nous fait oublier la durée du morceau.

— ardoisebleue



* Perdants-perdants (2012) – Jp_h

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10648

CC By-Nc-Nd 2.0



La mise à jour d’un ancien album ? Des compositions alliant musique concrète et électronique, qui peuvent, parfois, paraître dédaléennes un peu comme « Les joyeux fossoyeurs » où on perd deux fois le fil de la composition.

— ardoisebleue



* Varia (2021) – toobass

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10656

GNU GPL (GNU ART)



Un divertissement musical agréable sur un jeu de basse, mais l’auditeur accueillera moins de poésie que dans son album « regrets ».

— ardoisebleue



* Blue Winds And Green Flames – Nomys_Tempar

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10646

Licence Art Libre



C’est un peu comme si entre plusieurs plages musicales, le silence était proscrit. Mais, discrètement, des liens sonores joignent chaque morceau et, ainsi, tempèrent la transition entre deux états. Nous entrons dans un long moment d’indolence.

— ardoisebleue



== KATUSHKA ==



* Next Colorum Verbis (2021)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10650

CC By-Nc-Sa 4.0



Des moments rares dans cet album dont les musiques semblent être utilisées dans des vidéos 3D libre : vimeo.com/katoo500. Malgré quelques longueurs pardonnables, on ressent une orchestration menée de main de maître. les effets sonores : stéréophonique, réverbération et autres, sont exploités avec dextérité, comme nous pouvons les entendre dans « Next Colorum Verbis » entre la troisième et cinquième minute. Juste une petite réserve pour la plage « One candle » quelquefois un peu confuse, et étirée inutilement pour une édition audio. « Gothic torch » suscite une tranche émotionnelle délicieuse à partir de la troisième minute.

— ardoisebleue



* Aerobics and SciFi (2021)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10651

CC By-Nc-Sa 4.0



Voici un trousseau de sons intéressants, pour illustrer vidéos et diaporamas, que le compositeur nous offre avec ce mélange de segments sonores courts et quelques longs morceaux comme « Ghost Drones …. ».

— ardoisebleue



== Les pépites de l’archive du mois ==

Uncensured Tracks ep [ADR.COM16] (2006) – Moïse

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=254

CC by nc nd 2.0



Pour changer : un album de techno conventionnelle de 2006. « When I walk » apporte un peu de féerie due à son jeu d’orgue en fond sonore, et « the devil inside » une touche de tribalité par le rythme donné au son inhabituel de ses percussions, mais la fin de ce morceau est déconcertante au regard de l’atmosphère générée.

— ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l



Salut !

L’association Musique Libre a tenu son assemblée générale le 7 janvier, en visio. Le conseil d’administration a été reconduit par les membres votants, et les différents bilans approuvés. Le compte-rendu de l’AG arrive bientôt. https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63088/#Comment_63088



Et c’est parti pour les nouvelles de notre forum sur le mois écoulé :

* Alpha Lambda Gamma revient nous parler de ses morceaux, en présentant sur son site quelques titres en mutation, en cours de réorchestration, de réarrangement, pour préparer la sortie d’un prochain EP : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63044/#Comment_63044

* On vient nous interroger sur l’éventuel statut « domaine public » des œuvres de Marcel Tournier : https://forum.musique-libre.org/discussion/9083/marcel-tournier-droits

* Calyman vient nous présenter son nouvel opus, plus rock, et avec des titres en français ; https://forum.musique-libre.org/discussion/9082/calyman-et-un-album-quelques-titres-en-francais

* Quelqu’un, qui veut faire de la musique non libre, voudrait cependant la « donner » à un chanteur ou une chanteuse, qui reste à trouver. Intéressant n’est-ce pas ? Ça se lit là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9085/auteur-compositeur

* Odysseus vient nous présenter sa petite dernière ajoutée à l’archive Dogmazic, avec sa jolie pochette, il la qualifie, mais au conditionnel, d’electropop, c’est à découvrir ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9084/odysseus-say-that-you-love-me

* La playlist des nouveautés, ça vous parle ? BoneShadow continue son titanesque et subjectif travail de sélectionner un titre dans chaque album parmi les parutions du moment, pour découvrir ce qui se fait de neuf dans l’archive Dogmazic, à écouter par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63080/#Comment_63080

* Tit’Patapons, devenant pour le coup ElectroPatapons, vient nous présenter son EP fruit d’une collaboration avec un troisième larron, venu ajouter ses instrus électro au duo guitare/chanteuse qu’on connaît… Et le tout en piochant dans les archives de la scène libre de ces années écoulées pour les textes 🙂 C’est là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9081/tit-patapons-christmas-ep-feat-snareslide-prod

*Dead Joshua a trituré, revu, augmenté et raboté un titre de son répertoire entre rock lourd et atmosphères étranges, pour donner naissance à un titre maintenant complètement différent, qu’il vient nous présenter ici même : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63071/#Comment_63071

* Calyman continue son ambitieux projet de radio La Citerne, et nous en tiens informés, avec maintenant des émissions (il l’annonçait, il le fait ! ) et ça se lit là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63049/#Comment_63049

* Le label Bitume Prod vient nous annoncer le single grunge/punk de Kalibar, et l’apparition de Comfort sur la compilation « French Metal », dans un petit billet à lire par ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63064/#Comment_63064

* On vient nous déterrer un vieux thread sur le droit d’auteur et les sites de partitions musicales, pour nous présenter un point de vue assez personnel, qui génère quelques réactions : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63061/#Comment_63061

* Jp_h vient annoncer avoir ajouté à l’archive un album déstructuré de sa discographie d’il y a une dizaine d’années, et ça s’écoute là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9080/album-de-2012

* Quelqu’un vient nous interroger sur les forfaits SACEM pour les débits de boissons diffusant des chaînes étrangères, ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9079/sacem-et-tv-etrangeres

* On parle un peu de MAO, avec une question technique sur quel logiciel choisir pour faire de la transcription de partition : https://forum.musique-libre.org/discussion/9078/logiciel-adapte

* JJJ recherche de la musique libre pour animer son talk-show de webradio, et c’est là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9077/nouvelle-emission-de-radio

* Et pour finir, Me In The Bath vient présenter un troisième titre de son futur album noisepop, avec un petit clip, et c’est là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63031/#Comment_63031

Et c’est tout pour ce mois-ci !



