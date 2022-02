Éditorial de Dogmazic.net de Février 2022

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois-ci ==



* Say that you love me ! – Odysseus

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10654

Licence Art Libre



Un moment tendre pour ce titre, comme son compositeur en a souvent l’habitude. Musique purifiée de toute surprise, un petit ruisseau tranquille.

— ardoisebleue



* Dirty Bad Songs (2022) – Askatu/Yohan Berrouet

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10657

C Reaction



Une suite de morceaux exécutés à l’harmonica avec, parfois, un accompagnement musical.

— ardoisebleue



* New album – DJ LUDO REMIX

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10660

C Reaction



Un remix conventionnel reposant sur une bonne technique.

— ardoisebleue



* Very Bad Trip (2021) – Isaï

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10662

CC By-Nc-Sa 3.0



Une musique dans un style traditionnel du rap, qui sert de fond à un texte militant plutôt caustique.

— ardoisebleue



* Couleurs (2022), Disque 2 – Xian

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10668

Licence Art Libre



Déjà en juin 2021, ce compositeur nous avait charmés avec des sons délicats. Il récidive dans cet album de musiques d’ambiance. À noter que le titre « émeraude » nous tient les oreilles six minutes avec peu de notes, mais beaucoup de subterfuges sonores. Trois titres plus « tranchants » nous tirent de la torpeur engendrée par l’atmosphère originelle de l’album.

— ardoisebleue



* L’ouverture (2022) – Explicite

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10671

CC By-Nc-Nd 2.0



Toujours auteur de textes bien agencés, hors de ces rimes faciles généralement allouées à ce style, nous restons dans la veine de l’album de février 2021. Techniquement, il est dommage que le fond musical couvre parfois la voix.

— ardoisebleue



Un album terrifiant, retournant, aux instrus diaboliques et à la rime assassine. Ceux et celles qui connaissent l’artiste à ce jour ne seront pas dépaysés… Quant aux autres… Laissez-vous tenter !

–Shangri-l



* Sinsuali (2022) – Mezana

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10674

C Reaction



Une guitare à l’accent méditerranéen pour jouer ces neuf mélodies, aux airs simples mais envoûtants à la manière de « zitelli ». Nous voilà équipés pour la caresse d’un zéphyr béatifiant.

— ardoisebleue



== Toobass ==



* Toobass Toulaba

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10663

GNU GPL (GNU Art)



Plein de choses intéressantes dans cet album où le morceau « distrait » nous rappelle l’album/titre « regrets ». « fantomas » est une savante alchimie avec ce méli-mélo de voix, de sons et de musiques, déjà pressentie dans « Masikita ». Pour « sisili », préparez la balancelle, le rafraîchissement et le : j’me laisse aller !

— ardoisebleue



* Toobass & Co

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10665

GNU GPL (GNU Art)



Même si « Paranoyake » reste dans le style du précédent album, celui-ci est plus conventionnel mais toujours fascinant.

— ardoisebleue



== Calyman ==



* Closing Over

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10655

CC By 4.0



Une expérience électronique avec une base musicale standard.

— ardoisebleue



* Pour des Chemins Plus Faciles

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10658

CC By 4.0



Le compositeur nous livre un package plus intimiste et traditionnel qu’à son habitude. « Lili’s Butterfly » est un intermède rafraîchissant en rapport au contenu général de l’album, mais le final est toujours aussi brutal et casse la magie générée par ce morceau.

— ardoisebleue



* Let Your Body Moove & Dance

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10672

CC By 4.0



Évocation d’une époque de musiques, épurées et rythmées par les clap-claps ?

— ardoisebleue



* Lot Of Nothing to Say

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10675

CC By 4.0



Moment sonore plaisant, pour une introspection dans une musique plus familière.

— ardoisebleue



== Les pépites de l’archive du mois ==



* Vive la sporulation! (2004) – Miss hélium

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=311

Licence Musique Libre



Cette fois je vous propose un petit plongeon dans le punk. Guitares saturées plein « tubes », rythme frénétique, voix « ultracassée » : tout cet arsenal pour servir des textes mêlant la constatation à la contestation, on finit par taper le rythme du pied. De partout, cet album démontre une exploration dans la recherche d’alliage de musiques, de sons et de discours, en français, pour aboutir à une belle série de titres.

— ardoisebleue



== Nouvelles du forum et autres == par Shangri-l

Et c’est parti pour les nouvelles de notre forum sur le mois écoulé :

* Radio Dogmazic bat ses records d’audience, par là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63112/#Comment_63112



* Jamendo se renouvelle et oublie un peu le libre dans l’histoire, ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9091/le-nouveau-nouveau-jamendo-soublie-un-peu-sur-les-licences-libres



* Quelques infos utiles sur la redevance copie privée :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9090/redevance-copie-privee-des-informations-utiles



* Le copytroll, une vague en cours dans le monde de la photo CC :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9089/licences-cc-4-0-et-photos



* DECAY présente son outil interactif pour déterminer son choix de licence :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9088/un-outil-pour-choisir-sa-licence



* jp_h vient à nouveau donner son avis, toujours sur la forme d’une simple note et d’un emoji, sur les dernières sorties sur notre archive :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63104/#Comment_63104



* Explicite annonce l’arrivée de son nouvel album sur Dogmazic, et recueille des réactions :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63097/#Comment_63097

Et c’est tout pour ce mois-ci !



== Outro ==



Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc



Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==



L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre.Suivez nous et/ou venez participer sur :

– notre blog http://musique-libre.org

– notre forum http://forum.musique-libre.org

– notre canal IRC http://dogmazic.net/irc/

