Éditorial de Dogmazic.net de Juin 2022

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour juin 2022. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 55 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

L’attaque automatisés qui utilisait notre formulaire d’inscription pour envoyer des liens de SPAM aux adresses mail des victimes a été contrée, les inscriptions sont rouvertes pour notre archive musicale, les nouveaux recommencent à arriver, même si ça n’est toujours pas un très gros mois en terme de volume de musique publiée. Plus d’info sur l’attaque et la contre-mesure dans la section « nouvelles du forum » de cette newsletter.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois-ci ==

* Solar – Big Albert

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10712

CC By-Sa 4.0

Un album au contenu « astronomiquement » rock. Cette chevauchée commence par un objet céleste équivoque et peu à peu se rapproche du soleil en croisant chaque planète connue. Toutefois, parlons musique, c’est du vrai rock, souvent hard et parfois expérimental à l’étude observatoire d’Uranus. J’espère que nous aurons l’occasion d’entendre encore cet artiste ici, et qu’il n’est pas de passage ultra-luminique.

— ardoisebleue

* Culture a de la Classe Parvis 2022 – enfants du Parvis avec les JMBXL

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10711

CC By-Nc-Sa 4.0 et CC By-Sa 4.0 selon les titres

Un album résumant un projet culturel éducatif bruxellois par l’enregistrement de chansons interprétées par une ou plusieurs chorales d’enfants. C’est sympathique.

— ardoisebleue

* Extra Time With The Good Gear – Me In The Bath

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10710

CC By-Nc-Sa 4.0

Après une introduction déroutante de quelques secondes, l’artiste insiste et nous désarçonne. Loin de ses convictions « noise », greffées dans ses gènes, et confessées dans l’album « We Ain’t Got Time » commenté en septembre 2021, il nous livre celui-ci, comblé de style rock mais orienté folk. Un accompagnement totalement dépouillé en opposition à ses habitudes : guitare sèche. La prise de son semble réalisée en continue et partitionnée après coup, d’où les brefs intermèdes entre morceaux. Tentez l’aventure !

— ardoisebleue

* Digital Attraction – NT

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10709

Licence Art Libre

Le compositeur nous soumet le morceau qu’il a produit pour la fedivision de 2022. Un style rock soutenu par une trame sérielle électro.

— ardoisebleue

* chansons de pluie – oli bis

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10708

CC By-Nc 4.0

C’est notre rendez-vous depuis quelques mois, un petit concert « ambiance feu de camp » à écouter une série de chansons, vêtues de textes conventionnels sobrement accompagnés d’accords simples, à la guitare.

— ardoisebleue

== Les pépites de l’archive du mois ==

* album sans titre – magma

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=7347

Ce mois-ci, j’ai joué au détective. Non ce n’est pas une transfuge du groupe venu de la planète kobaïa. Cet album déposé vers 2012, comme en atteste l’année de création de certains morceaux, est l’œuvre d’une compositrice qui est webiciliée maintenant sur le site easyzic. Pour en revenir à cet album c’est une collection de musiques d’ambiance aux tendances variées de « passagers du dernier vol » au style détendu, à « de l’air » plus heurté où nous flairons une incursion de la compositrice dans la recherche acoustique ; tout en passant par des œuvres plus éthérées telle « histoire du soir » suivie de « gouttes de nuit ».

— ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Et c’est parti pour les nouvelles de notre forum sur le mois écoulé :

– Comme annoncé plus haut, les inscriptions dans l’archive musicale ont été rouvertes, la méthode des SPAMeurs (j’entre une adresse mail de ma victime, en « nom d’utilisateur » je mets un lien vers un site porno, la victime reçoit le message de bienvenue sur le forum avec le lien indiqué dedans) a été contrée de la manière la plus à portée de notre asso : nous refusons maintenant toute inscription qui comporte un lien http ou https dans le « nom d’utilisateur ». Merci à Fufroma, Afterser, et aux autres bénévoles impliqués eux aussi dans la sécurisation du formulaire. Pour me lancer un peu des fleurs, le patch, c’est Mon Patch À Moi que j’ai fait. Pour relire l’histoire depuis le début fin février jusqu’à son heureux dénouement, reportez-vous au fil dédié : https://forum.musique-libre.org/discussion/9096/normalement-resolu-retours-bienvenus-inscriptions-actuellement-fermees-sur-dogmazic-net

– Calyman vient de poster dans notre archive une nouvelle version complètement retravaillée de son fameux single « You Wanna Dance On My Songs », c’est ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63277/#Comment_63277

– Me In The Bath dévoile en streaming le (presque) dernier titre du prochain album, qui sortira en bouclé-téléchargeable le 14 juillet pour le Netlabel Day, avec à ce moment là une ultime Bonus Track dévoilée le jour de la sortie, mais pour le moment ça s’écoute ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63268/#Comment_63268

-KPTN annonce son concert de la fête de la musique, avec plein d’invités sur scène pour son pop rock en français habituel, le mardi 21 juin, Lyon 6ème, tout est là-bas pour les motivé-e-s : https://forum.musique-libre.org/discussion/9119/concert-kptn-pour-la-fete-de-la-musique-a-lyon

– Bitume Prod, dans le fil Bitume Prod, vient avec deux posts, pour parler de deux nouveaux albums, ça reste très très rock, c’est très mondial comme toujours (un artiste uruguayen pour le premier, serbe pour le second), voici là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63263/#Comment_63263

– Une petite série de nettoyage de liens spammeux dans des fils divers, souvent sans beaucoup de rapport avec le post initial, parfois plus que limite (mod .apk càd appli de téléphone hors Store, déplombées pour débloquer des fonctionnalité payantes, sans doute avec beaucoup de malwares ajouté dedans au passage, pas conseillé du tout), donc, pour faire vendre des Handpan, installer des .apk vérolés, ou vendre des pianos numériques, c’était la foire, c’est nettoyé en mode tir groupé :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63273/#Comment_63273

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63272/#Comment_63272

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63271/#Comment_63271

– Les toutes dernières nouvelles du Netlabel Day 2022, ça continue de tomber, ça se lit là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63269/#Comment_63269

– La playlist des nouveautés de l’archive Dogmazic, toujours aussi amoureusement maintenue par BoneShadow, a été mise à jour, avec sa sélection personnelle de 1 titre par release, vous les trouverez toutes là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63261/#Comment_63261

-Kidjazz s’interroge sur l’opportunité d’avoir le flux de radio Dogmazic inséré dans une appli smartchose iOS qui contient des… Radios en ligne, et nous détaille leurs conditions à connaître avant de soumettre notre flux : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63258/#Comment_63258

Et c’est tout pour ce mois-ci !

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

