Éditorial de Dogmazic.net de Mai 2022

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour mai 2022. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 55 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

Petit mois en terme de publication, cela s’explique car nous avons dû fermer les inscriptions temporairement à cause d’une faille de sécurité permettant d’utiliser les mails de notification de l’archive à des fins de fishing. Nous espérons pouvoir rouvrir les inscription dés que possible.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois-ci ==



* New album – oli

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10707

CC By 2.5



L’auteur-compositeur nous propose un album de chansons simplement accompagnées d’une guitare sèche, comme en juillet 2021 avec l’album « rozy ». Il s’invite à nouveau dans notre salon pour nous distraire.

— ardoisebleue



* Alea (2009) – Jp_h

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10706

CC By-Nc 2.0



Dans cet album, le compositeur nous expose une autre facette de son travail, nous sommes loin de « retour » du mois dernier, à l’écoute de ces six segments de musique essentiellement électronique.

— ardoisebleue



* Mudbilly Y.P.G. – Squalor Possum

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10705

Domaine Public



En mars 2019, l’auteur avait offert deux de ses albums à notre écoute sagace. Nous restons dans cette zone audio-créative où la diversification de la composition est complexe, car, jouer en tonalité avec les bruits, blanc et rose, sans soutien harmonique, c’est effleurer la lassitude de l’auditeur. Ici, nous pouvons le ressentir avec « Mudbilly », où une vague modulation et quelques sons diffus en arrière plan, peuvent nous distraire.

— ardoisebleue



* Somewhere in the East – Célie Fana

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10704

Licence Art Libre



Un peu d’ambiance jazzy ; en septembre dernier nous avions déjà profité d’un de ces moments hypnotiques engendré par ce genre de rythme ataraxique. Ch’tite bibine en mimine et détente.

— ardoisebleue



* Caly Sings – Calyman

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10703

CC By 4.0



Le style musical conventionnel de cette chanson reste dans la continuité du morceau « Guy Who Sometimes Doesn’t Know » de son dernier album du même nom. Un instant simple de mélancolie.

— ardoisebleue



* Tales from a sunset sky – Patroux

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10702

CC By-Nc 2.0



Tout est dans l’ambiance de cette série de musiques composées suivant la technicité de l’artiste. Un moment de rêverie en retrait du monde.

— ardoisebleue



* Strange Times Call for Strange Measures (2022) – Angry Silence

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10701

CC By-Nc-Sa 3.0



Entre rock et hardrock, parfois un peu style noise (day in day out), l’album explose et nous secoue pour terminer les nouvelles publications ce mois.

— ardoisebleue



== Les pépites de l’archive du mois ==

* « album sans titre » – Phoebus

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=88

CC by 2.0



Une première musique d’ambiance, extraite de l’album « f2mcd01 » de 2006, génère une atmosphère de quiétude envoûtante. La deuxième, électronique et beaucoup plus rythmée, qui nous vient de l’album « autumn2005 » , nous projette en l’air, ainsi nous survolons rapidement au rythme des percussions, la surface que nous souhaitons imaginée.

— ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==par Shangri-l

Et c’est parti pour les nouvelles de notre forum sur le mois écoulé !



* Suite à de trop nombreux message sans rapport avec la musique sous licence de libre diffusion sur notre forum :

-Le fil d’annonce « forum sur la musique libre, kezako » a été remonté

-Son titre s’est vu ajouter [À Lire Avant De Poster]

– La description synthétique du forum a été revue pour être plus explicite, en particulier sur ce que les moteurs de recherche en affichent (150 premiers caractères environ) dans leurs résultats

Si vous voulez prendre connaissance de ce fil d’annonce à la lecture indispensable pour tout nouvel utilisateurs, il est ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/10/a-lire-avant-de-poster-forum-sur-la-musique-libre-kesako

* Suite à une nouvelle technique de spamming par URL courte dans le champ « nom d’utilisateur » des formulaires de création de nouveau compte, affectant des dizaines de milliers de sites depuis maintenant presque trois mois (lisez votre dossier « indésirables » vous comprendrez vite), les inscriptions de nouveaux arrivants sur Dogmazic.net restent temporairement suspendues. On a maintenant un patch anti-spammeurs, suivez la palpitante aventure de la progression du chantier ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9096/inscriptions-actuellement-fermees-sur-dogmazic-net



* Le fil récent dû intitalement à une personne qui cherchait le titre d’une chanson Top50 des années 80 s’est vu aggrémenté d’un laconique « une belle chanson » suivi d’un lien vers le vidéoclip d’un jeune chanteur reprenant du Balavoine, ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63255/#Comment_63255





* Calyman vient nous présenter plusieurs vidéos d’improvisations et autre tentatives plaisantes, toujours dans le fil habituel, les nouveautés sont ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63238/#Comment_63238



* Voulez-vous lire en français la dernière Newsletter de la FSF annonçant le programme de LibrePlanet 2022 ? On l’a pour vous : https://forum.musique-libre.org/discussion/9116/dernieres-news-de-la-free-software-foundation



* Est-ce qu’une musique trouvée sur YouTube est libre d’utilisation pour un podcast ? Ah ? Et si elle annonce qu’elle est sous ce que supporte YouTube du spectre des Creative Commons ? Hein ? Et si c’est du 3.0 ? Et si c’est un mix ? Cas d’école (on aurait bien aimé avoir un retour du posteur initial, pour ne pas changer) : https://forum.musique-libre.org/discussion/9115/jaimerais-savoir-si-le-titre-vast-chant-de-oshova-est-libre-pour-un-podcast



* Un nouveau venu sur le forum vient dire bonjour, l’occasion de parler un peu avec lui de ce quoi on cause ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9113/salut-salut (on aurait bien aimé avoir, etc etc)



* Quand Shazam vous lâche… Demandez chez Musique Libre, ça ne coûte rien… Pour le moment pas de résultat probant, si vous êtes meilleur que Shazam en funk bien 80’s et obscure, vous pouvez peut-être aider… Ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9114/titre-de-cette-chanson



* Un nouveau clip acoustique et indie rock de Me In The Bath en attendant la sortie de l’album prochainement, par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63231/#Comment_63231



* Bitume Prod vient nous présenter le dernier ajout en date à son catalogue, le nouvel album d’un groupe heavy rock/stoner chilien, Masacritika, c’est à découvrir là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63217/#Comment_63217



* Un nouveau venu sur le forum vient partager une rafale de vidéos YouTube et d’extraits de parole, plutôt de chez Sepultura avec un peu de Mötörhead, l’occasion de rappeler de quoi on cause ici… Pour une fois… Et pour une fois, un retour, bienvenu, du posteur. https://forum.musique-libre.org/discussion/9111/bonjour-a-toutes-et-a-tous



* Mon préféré de ce mois : un probable bot, mais francophone, vient déterrer un fil à peine vieux de 16 ans, parlant initialement d’un DVD de musique « libre de droit » vendu pas cher sur un site qui semble bien hors ligne depuis bien longtemps, pour dire « Merci pour le partage, ami ». Alors, il y a des gens qui s’amusent à dresser des bots, pour venir spammer les forums francophones, mais dans quel but ? Ajouter du bruit et de la confusion et rendre plus difficile toute discussion constructive ? Je vous laisse découvrir cette perle : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63233/#Comment_63233



* FL Studio, quel outil génial pour faire de la musique de genre ? Par l’exemple, par ici, avec un ou deux retours et du spam pour un site de téléchargement d’applications Android au passage : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63205/#Comment_63205



* Alpha Lambda Gamma travaille encore et toujours à son futur album à venir, construit autour de nouvelles versions retravaillées issues de ses enregistrements « historiques », en voici une nouvelle dévoilée en écoute : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63219/#Comment_63219



* Un nouveau venu sur le forum vient sympathiquement dire bonjour ! https://forum.musique-libre.org/discussion/9110/presentation-de-francis-guy



* Des anciens (ou au moins un, je sais pas trop) Les Louise Mitchels de retour dans un nouveau groupe rock qui frappe, quoi de plus réjouissant ? C’est dans l’archive maintenant, et écoutable ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9109/angry-silence-strange-times-call-for-strange-measures



* il semble que au moins les @mention et les « star » ne déclenchent plus l’envoi d’une notification par email à l’abonné forumesque intéressé. On peut en parler un peu, bien sûr, et on s’en prive pas : https://forum.musique-libre.org/discussion/9107/notifications-par-email



Et c’est tout pour ce mois-ci !



== Outro ==



Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/ircCet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==



L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre.Suivez nous et/ou venez participer sur :

– notre blog http://musique-libre.org

– notre forum http://forum.musique-libre.org

– notre canal IRC http://dogmazic.net/irc/

