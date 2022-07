Éditorial de Dogmazic.net de Juillet 2022

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour juillet 2022. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 60 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois-ci ==

* De Vagues en Vagues – MƏscaL ϛet

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10717

Licence Art Libre

Sur une base sonore travaillée, d’abord un piano qui semble jouer une mélodie improvisée suivie d’un ensemble violon, pour amplifier l’espace musical, nous exposent un rivage. L’auteur nous offre une composition plus descriptive d’un événement que ces deux propositions de mars. Belle balade en bord de mer, ou d’un champs de blé sous le vent.

-ardoisebleue

* Chapeau percé (2022) – Isaï

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10713

CC By-Nc-Sa 3.0

Une musique de style rap, avec une tendance mélodique soutenue par des percussions décalées, assume un texte revendicatif.

-ardoisebleue

* Swing2() (2022) – thelittlewoodstudio

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10715

CC By-Nc-Nd 4.0

Voilà un album qui nous invite à une expérience plutôt déroutante. Musicalement c’est enjoué, dommage qu’on ne comprenne pas quel langage est utilisé.

-ardoisebleue

* You Wanna Dance On my Songs – Calyman

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10714

GNU GPL (GNU Art)

Après son intervention en mai « Caly Sings », l’auteur nous présente ( ou re-présente, car il existe une version de août 2021 ) une musique pour accompagner un réveil compliqué, c’est enlevé, constant et escorte très bien le café matinal.

-ardoisebleue

== Les pépites de l’archive du mois ==

* Primarius (2001) – solcarlus

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=1048

CC by-Nc 2.0

Pour les vacances d’été je vous suggère un album détente et sérénité, dont l’écoute de « Background noise » affirme l’ambiance. J’irai même, exceptionnellement, jusqu’à vous recommander d’apprécier « Another synthetic… » le soir tombant, allongé sur un transat sous l’auvent de façade du mobile home, un verre en pogne ! Juste rêves et relax.

– ardoisebleue

EMOTION – ATHENA

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=814

Licence Art Libre

Et, pour rester dans cet état de zénitude, une musique « atmosphérique » avec parfois quelques tendances « stratosphériques » dues aux turbulences temporellement infimes provoquées par des interventions sonores brusques et incongrues. Mais tout se passe en apesanteur alors, planons !

(À noter qu’il est possible que le morceau, arrivé vers la minute et trente secondes, s’arrête ou reprenne automatiquement au début. Si vous le souhaitez vous pouvez, après l’avoir téléchargé le convertir en un autre format pour éliminer le souci.)

-ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Salut à tous et à toutes !

Comme vous le savez… Ou non ! Dogmazic est un projet associatif porté depuis 2004 par l’association à but non lucratif et reconnue d’intérêt général Musique Libre. Les statuts de l’asso prévoient que le bureau soit élu par ses membre à jour de cotisation annuelle (10 tout petits euros ! ). Les assemblées générales sont là pour ce vote, elle ont lieu via internet, et les membres y sont conviés, et les non-membres sont les bienvenus aussi. Ces assemblées générales sont aussi l’occasion de valider diverses choses, en particulier les rapports moraux et financiers, toujours au vote, et un rapport d’assemblée générale est ensuite rédigé par le membre du bureau élu à la fonction de secrétaire. Voici donc, tada tada, le rapport de l’AG 2022, qui a mis longtemps à arriver en ligne mais il est là. Pour info, le bureau a été reconduit à l’identique et tous les rapports validés à l’unanimité. Et voilà donc le rapport : https://musique-libre.org/blog/2022/06/13/compte-rendu-de-lag-de-musique-libre-7-janvier-2022/

Et pour adhérer, on a tendance à privilégier HelloAsso. Car ça ne nous coûte rien, pas de frais de transfert Paypal par exemple. Au moment de réaliser votre adhésion, HelloAsso vous demandera simplement si vous souhaitez ajouter un don complètement optionnel à l’intention d’HelloAsso. Rien de plus. Adhérez, donc, et aujourd’hui encore, et par ici :

https://www.helloasso.com/associations/musique-libre-org/adhesions/formulaire-adhesion-musique-libre

And now for something completely different…

Des nouvelles diverses et variées ce mois, mais tout d’abord un message qu’il a bien fallu épingler sur le forum car il est important : actuellement, les adresses mail Gmail, suite à un durcissement de leur politique de sécurisation des messages reçus dans le but de réduire le volume de SPAM, durcissement qui est intervenu en février, ces adresse mail chez Gmail, donc, ne reçoivent pas les notifications par mail envoyées par le forum. C’est particulièrement ennuyeux car pour réduire notre propre quota de message de forum SPAMeux il a été en mis en place début avril une procédure considérée comme standard sur la quasi-totalité des sites un peu sérieux de la Terre : pour s’inscrire sur le forum, il faut désormais valider l’adresse mail que l’on a fournie, via un message de validation expédié qui contient un lien de validation. Une conséquence de Gmail qui rejette nos mails « dans le trou noir », même pas dans la boite SPAM, mais juste « nulle part », fait que les gens qui ont une adresse gmail ne peuvent plus créer de compte de forum pour le moment.

Cependant, l’équipe bénévole est au travail, et on a une idée claire de comment remédier à cet état de fait, le chantier est en cours, tout d’abord, nous avons indiqué une adresse « spécial forum » pour l’expédition des notifications, car auparavant elles étaient marquées provenant de notre adresse généraliste de contact, qui a, au cours de ses 18 années d’existence, largement eu le temps de se faire marquer comme « SPAM » par des gens qui ne savent pas ce qu’ils font et signalent SPAM une notification légitime, laquelle, si on ne souhaite plus la recevoir, peut facilement cesser d’être envoyée dans les « paramètres de notification par email » du site. Autant dire qu’aux yeux des algorithmes de Google cette adresse a eu le temps d’acquérir une mauvaise réputation. Aussi, maintenant, l’adresse de notification est « spécial forum »… Et ça a bien marché… Une semaine. Mais on savait que c’était pas suffisant.

Les étapes ultérieures sont l’activation de SPF, DKIM et DMARC qui sont différents mécanismes qui « légitimisent » l’expéditeur et qui rendent plus probable -quoique leur doc dise « essayez donc, ça peut marcher », et rien de plus- que Google accepte les mails. Le bébé est donc entre les bras du sysadmin (bénévole…) qui gère le serveur musique-libre.org d’où partent les mails de forum.musique-libre.org ! Et selon ses disponibilités, ça pourrait être réglé assez vite… Ou non ! (Vous avez le droit de nous rejoindre pour bénévoler pour Dogmazic, on peut aider de tas de façon, simplement être présent, par exemple sur notre chat https://dogmazic.net/irc et entendre les choses, voire relayer les infos, est déjà énorme ! Toutes les bonnes volontés sont très, très utiles ! )

En tous cas, une chose est claire, c’est que le plus gros de nos SPAMeurs qui postaient des liens sauvages dans les fils de discussions divers, pour faire de la pub depuis des « sites » affiliés de vente de diverses choses en rapport avec la musique, jusqu’à des sites de logiciels piratés pour smartphone probablement infestés de virus, eux, créent un compte, avec une adresse jetable, et le fait d’avoir a retourner sur cette adresse jetable pour valider l’inscription sur le forum en décourage la majeure partie. Donc le forum commence à retrouver un peu de calme, même si des spammeurs qui avaient crée leur compte avant la mesure prise par l’équipe Admin du forum en avril (et spécifiquement par DECAY à qui tout le crédit de cette mesure doit être attribué ! ) sévissent encore un peu avec leur ancien compte… Mais au fil du temps on les bloquera, un par un, enfin, seulement deux SPAM (modérés par l’équipe Admin dans la foulée, et spécifiquement par Explicite à qui tout le crédit de ce travail aussi routinier que fastidieux doit être attribué ! ) pour tout le mois de juin, c’est plutôt moins qu’avant.

L’annonce, en ligne actuellement épinglé, qui prévient de tout ça, se trouve ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9121/inscriptions-forum-actuellement-impossibles-pour-les-adresses-gmail-google-rapport-de-lag-2022

Et précise en bonus des choses beaucoup plus cool :

a) pour ce qui est, non pas le forum, mais l’archive musicale https://dogmazic.net en elle-même, Gmail n’a jamais cessé d’accepter nos mails. On peut créer ou récupérer un compte, même avec une adresse Gmail, et les notifications (rarissimes ; quasi uniquement quand quelqu’un poste un commentaire public sur une de vos musiques) arrivent aussi.

b) Microsoft, qui opère les adresse mail en @outlook.com tout comme en @hotmail.com et tous leurs dérivés, a lui de son côté… Assoupli ses règles d’acceptation des mails, ce qui a comme conséquence que l’on peut créer un compte sur l’archive musicale, ou récupérer l’accès à un compte, même avec ces adresses là, qui n’avaient pas marchées dès la mise en ligne de la « nouvelle archive » ressuscitée en mai 2015 et demandaient des choses déraisonnables pour ne plus être réfusé -genre mobiliser un sysadmin de très haut vol, à leur entière disposition, pour 3 jours ouvrés. Mais ça c’était avant. Maintenant l’archive musicale et Microsoft, ça marche. Pensez quand même à vérifier votre dossier « indésirables » si le mail n’arrive pas dans la foulée 🙂

…Et c’est tout pour cette imbroglio megacorpo-technique. Sauf un truc : pour Microsoft, l’archive ça marche, mais le forum, moi je sais pas, j’ai pas testé, si vous avez des retours, irc & forum sont là pour relayer !

=== Et c’est parti pour les nouvelles de notre forum sur le mois écoulé : ===

-Le 14 juillet approche… Et donc, le 14 juillet, comme tous les 14 juillet, c’est le Netlabel Day ! Cette année c’est la septième édition, et les nouvelles arrivent, de plus en plus vite comme l’évènement approche. C’est surtout l’occasion pour les netlabels du monde entier de poster un ou plusieurs album à l’occasion de cette journée, avec quelques prérequis simples :

* Il doivent contenir au moins un titre inédit

* Il doivent être placés sous l’une ou l’autre des licences de libre diffusion

* Il doivent être téléchargeables gratuitement

Alors, donc, les nouvelles tombent. On a sur notre forum une liste à peu près complète des netlabels qui participent cette année, et aussi, on relaie l’annonce fièrement de THE gros truc de cette édition 2022 : une webradio temporaire, avec des émissions spéciales préparées par les netlabels, mais aussi des choses en direct (notamment ce cher Pete Cogle, podcasteur récurrent de musique sous licence libre, mais aussi plusieurs labels qui feront du direct eux aussi), bien entendu plein de musique libre en rotation, et ce, du quatorze juillet pile à minuit heure de Nouvelle Zélande, jusqu’à 23:59 heure d’Hawaï. Je vous épargne de regarder la mapemonde… Heure de Paris, ça veut dire que ça débute le 13 juillet à 14 heures, et pour 46 heures ! Et de nombreuses infos continuent d’arriver, certaines sont confirmées et même pas encore sur notre forum (je pense au fait qu’un player de radio sera intégré sur le site officiel du Netlabel Day, qui est netlabelday.com), d’autres sont à finaliser – notamment on attend un programme complet heure par heure des différentes émission de la radio temporaire, qui risque d’être partiel encore une poignée de jours… Enfin d’heures ! Ça démarre dans moins de 72 heures ! J’espère que vous en serez ! Voici les infos : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63301/#Comment_63301

-Dans la série des nouvelles tout aussi réjouissantes, et après son album annuel habituel publié en janvier, surprise, le pilier du hip-hop libre Explicite vient nous parler de la riante cité de Paris dans un titre de rap dévastateur et hors-album, qui déboule par surprise suite à sa participation à une sorte d’atelier musical à thème organisé localement qui a été d’ailleurs l’occasion pour lui de présenter en concert ce titre avec d’autres comparses zicos venus aussi parler de Paris en musique. Le sien, c’est « La fourmilière », et bien entendu vous allez aller écouter : https://forum.musique-libre.org/discussion/9124/explicite-nouveau-titre-inedit-la-fourmiliere

-Me In The Bath, fameux one man band aux tendance noisepop et lofi, du netlabel Crem Road, n’avait pas de site pour lui tout seul… Mais ça, c’était avant. Depuis mars, Me In The Bath, le site en point com, a été mis en place, mais surtout, ça a été l’occasion pour que le CMS qui propulse Crem Road records, et qui est un logiciel libre que vous pouvez tout à fait utiliser pour votre propre label ou site d’artiste, gère maintenant une intégration du catalogue d’un artiste d’un label qu’il propulse, directement sur le site de l’artiste, avec un travail minimal et techniquement très simple. Gros avantage, il suffit de continuer de publier la musique sur le site du label, et magie, le site de l’artiste est à jour, et on a jamais besoin, jamais, d’y consacrer le moindre instant. Toutes les infos utiles ou moins utiles sont par ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9123/me-in-the-bath-le-site

-Le célèbre Kidjazz (Calyman en solo, membre de foultitude de projets de groupe, depuis trop longtemps pour que quiconque compte encore) vient nous reparler de son projet collaboratif La Citerne (point org) ; il est articulé autour de deux axes, une webradio, et un espace pour les collaborations musicales. Mais aussi, un gentil coté multi-art, abordant littérature & pictural.

Les grosses nouvelles, c’est que Kidjazz, qui payait consciencieusement son forfait SACEM pour faire le grand écart entres les plus underground et les très populaires, change son fusil d’épaule. Après le 31 décembre de cette année, adios la musique SACEM, c’est le libre et uniquement le libre qui primera. La radio est -actuellement et temporairement- suspendue ces jours, en train de changer d’hébergeur. Quand au volet « collab », il est en plein déploiement. Et les infos sont toutes là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63291/#Comment_63291

-Vous en avez peut-être entendu parler, ce 21 juin c’était la 40ème édition, en France, de la Fête de la Musique. KPTN avec son pop-rock efficace et en français, était en concert en ville, avec des invités sur scène avec lui, à Lyon, et en parle un peu par ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63284/#Comment_63284

-Vous en avez peut-être entendu parler, ce 21 juin, c’était la 40ème édition, en France, de la Fête de la Musique. Me In The Bath avec sa noisepop inefficace et en anglais, était en concert dans la cambrousse, tout seul comme un grand avec la guitatre acoustique, dans un local associatif pour un show privé, et en parle un peu (en mode très satisfait de son aprèm) par ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9122/juste-pour-dire-que-je-suis-content-fete-de-la-musique-de-moi-tout-seul

-Quelqu’un vient nous voir sur le forum, à la recherche de musique de jazz, qu’il puisse avoir un accompagnement quand il joue un peu d’un saxophone qui est en fait un harmonica, et les habitués du forum, en forme, ne manquent pas de l’aiguiller un peu au sein de l’archive Dogmazic. C’est lisible, c’est ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9120/fond-de-jazz

-BoneShadow est de retour avec son habituelle « playlist des nouveautés » à laquelle collaborent parfois des gens qui en on envie ; l’idée est de sélectionner un titre, subjectivement, dans chacun des albums récemment publiés, et d’avoir une nouvelle playlist assez fréquemment, qui permette de survoler ce qui arrive dans l’archive en bénéficiant de l’oreille attentive des playlisteurs. Alors, la nouvelle playlist vient d’arriver, et on en discute, et on coordonne le boulot, et ça se lit par ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63279/#Comment_63279

-Et enfin et pour finir, si vous vous êtes amusés à la lecture de nos aventures avec ces megacorporations qui jettent nos mails à la poubelle au lieu de les délivrer aux gens qui leur font confiance pour cela, et que ce gros pavé en début de section « forum » de l’édito vous a malgré tout laissé sur votre faim, voici le fil « fouillé » qui parle de tout le problème dans le détail, qui est assez dispensable sans doute, sauf dans des buts bien spécifiques, mais c’est une nouvelle du forum, il faut bien en parler ici, donc : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63281/#Comment_63281

Et c’est tout pour ce mois-ci !

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

