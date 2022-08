Éditorial de Dogmazic.net d’août 2022

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour août 2022. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 60 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Ateliers MAO, droits d’auteurs, licences libres ==

Depuis quelques années l’association est régulièrement appelée pour animer des ateliers MAO (Musique assistée par Ordinateur, essentiellement avec Audacity, LMMS, Ardour…), enregistrement sonore (pour des interviews, de la radio…), ou pour toutes les problématiques de diffusion des musiques (droit d’auteur, licences de diffusion…).

Nous menons des ateliers de 2 heures sur ces thématiques.

Si votre structure souhaite nous rencontrer et nous proposer des dates, n’hésitez pas à nous contacter : https://musique-libre.org/contact

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois-ci ==

* Détente momentanée (2022) – Urgelle

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10726

Licence Art Libre

Cet album est constitué de séquences de sons électroniques dont chacune est une concrétion de bruits parfois difficiles à discerner.

– ardoisebleue

* Submarine – Odysseus

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10725

Licence Art Libre

Une musique sérielle simple, toute en douceur.

– ardoisebleue

* Cyberia (2022) – Cyberia

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10724

Licence Art Libre

Dans cet album un premier morceau œuvre dans une recherche entre le fond sonore et la diction du texte : « Le grand pays » donne à la chanteuse une belle liberté mélodique mi-chant/mi-récitatif ; certes l’intervention musicale finale, indisciplinée, apparaît un peu forte. Quant à « L’ère du papillon », il marque une phase plus récitante dans une sonorité plus stabilisée, malgré quelques mesures, semblant improvisées, qui cassent, temporairement, la théâtralité de l’ensemble vers la deuxième minute. C’est une intéressante expérimentation musicale que nous offre ce compositeur.

– ardoisebleue

* Un Instant – Odysseus

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10723

Licence Art Libre

Un mouvement simple et détendu dans ce morceau totalement affettuoso, pour nous bercer dans notre fauteuil, face à l’écran de l’ordinateur lors d’une petite pause de télétravail.

– ardoisebleue

* Miroirs – ΑΛΓ

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10722

CC By-Nc-Sa 2.0

Un bel album qui collationne des morceaux élaborés dans ses « Draft » avec pour certains un re-mixage très « léché » à l’image de « Mirror faces » issu de « Draft 4 ». Déjà en mai 2021 avec « Draft 10 », l’auteur nous proposait un avant-goût de ses compositions. Cette fois on ne déguste plus : on baffre !

– ardoisebleue

* Creepy Cartoons (2022) – KATUSHKA

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10721

CC By-Nc-Sa 4.0

Avec « Birth of a centipede alien » le compositeur nous produit un équilibre étonnant entre les différents sons, rien ne dépasse tout s’entend, au contraire de « Saxdist Ex-libris » : composition un peu plus brumeuse, cela sans doute du à l’utilisation d’un fond sonore trop présent (certainement volontaire, vu l’expérience de l’auteur). Le morceau « Devil’s Puppet » semble le plus « cinématographique » de l’album tant le mouchetage des notes de cette musique nous invite à cette envie d’imaginer.

– ardoisebleue

* We Will Be the New People (2022), Disque 1 – CΔlyman

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10720

CC By 4.0

Cette composition nous insuffle une sensation de secret, de préoccupation. Malgré le bouclage de l’accompagnement, les interventions brèves et bien dosées nous éloignent de l’agacement provoqué par la répétitivité des musiques sérielles standards.

– ardoisebleue

* je n’est ce libre – Loupy

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10718

WTFPL

Une partie des réalisations de cet auteur sont rassemblées dans cet album de séquences de sons électroniques. Il nous propose une expérimentation intéressante avec « platforming phase » et, dans cette fournée, « Ômaâ » nous attire le temps de cinq minutes dans un univers légèrement plus conventionnel.

– ardoisebleue

== Les pépites de l’archive du mois ==

* Une énième chasse au dahut (2005) – Its CRAP

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=778

CC By-Nc-Nd 2.0

Pour ce mois d’août délirons sous le soleil, avec cet album rock à tendance punk. Les textes sont spirituels, parfois comiques (ouïr « A la poubelle » et « Au barbecue avec toi ») mais toujours brillants. L’écoute de « Boire la ciguë » vous offrira la joute vocal d’un duo, basée sur un livret aux paroles amusantes. Il est dommage que l’ensemble du contenu n’ait pas bénéficié d’un mixage efficace.

– ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Et c’est parti pour les nouvelles de notre forum sur le mois écoulé :

* Notre problème, pour le forum, des emails de notifications, confirmations d’inscription, etc, qui n’arrivaient jamais spécifiquement sur les boite mail Google/gmail, et maintenant résolu, les détails utiles, notamment si vous avez une telle adresse, se trouvent ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63326/#Comment_63326

* Le Netlabel Day a eu lieu, comme tous les ans le 14 juillet, et ça a été une belle année. Des infos sur les choses qui se sont passées, et quelques petites « animations » post-évènement, mais plus particulièrement dans les deux cas centrées autour du netlabel Crem Road qui participait et dont le mainteneur alimentait le fil, se lisent par là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63308/#Comment_63308

* Après une petite pause pour régler quelques petits détails, la radio du site La Citerne fait son retour en ligne, c’est une longue histoire, pleine de rebondissements, mais vous devriez vous en tirer facilement vu qu’il suffit d’aller sur le site en point org de La Citerne pour l’écouter (au moins lors de ses heures d’émission effectives) ! Et les aventures détaillées sont ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63319/#Comment_63319

* On l’attendait, et depuis longtemps ! Le nouvel album rock de ΑΛΓ (alpha lambda gamma quoi), dont on a pu avoir des nouvelles au fil des mois écoulés, est sorti, ça y est, et ça s’écoute par là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63306/#Comment_63306

* L’inlassable BoneShadow nous a concocté une nouvelle, bien à jour, playlist des nouveautés, sélectionnant dans chacun des albums publié récemment un morceau qui lui semble représentatif ou plaisant, donc, c’est un bon moyen de découvrir ce qui arrive dans notre archive facilement et rapidement ! Et c’est là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63327/#Comment_63327

* Tada, tada, on en parlait, le Netlabel Day a été l’occasion pour plein de netlabels autour du monde de sortir leurs albums libre à la date du 14 juillet… Ce qui a donné l’occasion à Me In The Bath, avec sa noisepop difficilement supportable (je sais de quoi je parle, je n’écoute que ça, vu que Me In The Bath c’est moi) de publier, et via le netlabel qui a son site, et via Dogmazic dans la foulée, son album de l’année :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63307/#Comment_63307

* La Citerne, dont on a évoqué la webradio plus haut, n’est pas qu’une webradio, mais aussi -et entre autre- potentiellement un espace dédié à la collaboration inter-artistes, et pour ça, il faut du code, enfin, au moins un CMS sur une étagère à portée de main, et des coups de mains, et ça discute, et ça discute, et c’est par là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9127/coup-de-main-demande-pour-installer-rsr-5-1-chez-1-1

* Et pour finir ce mois en musique et en douceur, Odysseus vient nous présenter une jolie compo écrite très vite avec un ami pour passer la soirée, qui est là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9126/un-instant

Et c’est tout pour ce mois-ci !

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue, Aisyk

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre.

Suivez nous et/ou venez participer sur :

– notre blog https://musique-libre.org

– notre forum https://forum.musique-libre.org

– notre canal IRC https://dogmazic.net/irc/

