Éditorial de Dogmazic.net de septembre 2022

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour septembre 2022. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 60 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois-ci ==

* Là – MOUCHNINO

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10737

C Reaction

Une composition simple et naturelle, jouée sur guitare sèche, accompagne une voix sobre, ordinaire, qui murmure un texte mélancolique. Ni ornements ni broderies, nous sommes dans l’art spontané irréfragable, rejoignant les romances proposées par Oli en mai dernier. A quand d’autres réalisations ?

-ardoisebleue

* We Can Build Another Love (2022) – Calyman

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10735

CC By 4.0

Trois musiques qui définissent une atmosphère tendant vers le morose. Au début, « We Can Build Another Love » lance le projet avec un rythme enlevé avec, en arrière plan, un accompagnement fort en basse « tirant » ce rythme vers le sombre. « My voice say I LUV U », basé sur, semble-t-il, un même fragment de basse, prolonge ce sentiment d’errance, pour aboutir à « Someone You … » qui suspend le trajet par une brusque fin (exposée aussi en vidéo) qui nous laisse un peu pantois.

-ardoisebleue

* Me In The Bath – Me In The Bath

CC By-Nc-Sa 4.0

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10731

L’artiste revient à ses bases en nous produisant cet album style noise pop, comme nous le rappelle : « You Know What … ». Après un petit intermède folk « You », l’album s’échappe sur une expérience curieuse avec « Snakes ».

-ardoisebleue

== Les pépites de l’archive du mois ==

* Spirit – Gideon Wagner And Tony Hardie-Bick

Ethymonics Free Music License

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=800

Voilà une expérience réussie d’adaptation de textes très anciens sur une musique actuelle, toutefois, l’écoute intégrale de l’ensemble pourrait générer un sentiment de lassitude. Par contre, en adjonction pointilliste parmi d’autres musiques plus ou moins baroques dans une playlist, l’effet pourrait être saisissant. Pour consulter la description de ce projet, suivez la licence.

-ardoisebleue

* kalcification EP (2008) – Eggbox

CC By-nc-nd 2.0

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=281

Un album style techno pure tradition avec ces interventions de motifs musicaux sur la base percussion itérative. « Kalcification » et « Beat erosion » suivent ce schéma, quoique le deuxième est légèrement altéré par un soupçon mélodique, qui le mène à une physionomie plus énigmatique. Le dernier titre « fluor a milk » reprend les fondements en plus prononcés sans pour autant se départir d’un greffon mélodique bienvenu en-dessus de la psalmodie des percussions.

-ardoisebleue

* Crassique (2007) – Dot

CC By-nc-sa 2.0

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=127

C’est le titre « pitre » qui donne vraiment le sens d’expérimentation électronique à l’album, en reprenant la mélodie de base à « dead woman ». Dans « Der tod und das Madchen », sur un fond de musique rationnelle, des coups de griffes électroniques sonores (parfois un peu désordonnés) apportent juste l’empreinte contemporaine qui rend la composition captivante. Un petit mot au sujet du morceau « anitra s dance » pour le compositeur de la musique d’origine aurait été sympathique.

-ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Et c’est parti pour les nouvelles de notre forum sur le mois écoulé :

* Pour une fois -je crois que c’est la première- un dépannage façon « récupération de compte perdu » n’a pas été traité via notre tchat IRC -qui est a privilégier beaucoup pour, avec un peu de patience, un contact plus ou moins rapide, mais surtout de l’échange direct avec questions et réponses pour avancer bien en donnant pas trop de boulot aux gens de la Team Béné ! Mais donc cette fois, c’est arrivé jusqu’au forum. Et la Team a dispatché et traité, et hop, un compte récupéré et accessible pour son musicien, et c’est rien de moins que mcdafa dont le mémorable « super cédé » avait soufflé pas mal de monde à sa sortie y’a quelques années ; donc on attend vite vite du neuf ! Toute l’histoire et ses détails croustillants fournis par mcdafa sur la perte du compte et la miraculeuse conservation de son accès fofo se lit par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9132/changement-adresse-email-et-perte-de-mot-de-passe

* Un truc étrange, appelé Musique Relaxante, qui ressemble fort à un spam. Je reviendrai sur notre côté « pas gachette facile » qui fait que c’est resté sans avoir été supprimé par l’équipe Admin Forum qui modère, quand on parlera d’un deuxième truc étrange de ce mois plus bas. Mais celui ci c’est atypique, car il implique deux comptes nouvellement crée qui postent puis ne reparlent plus jamais, ce qui est nouveau, un compte spammeur qui se dédouble. En bref, un premier message qui recherche de la Musique Relaxante qui « met en méditation », et rapidement dans la foulée une réponse d’un deuxième compte qui fourni un lien YouTube vers une musique qui « met en méditation » qui mérite le détour pour l’argumentaire général (notamment le fait qu’il faut respirer par le nez et écouter au casque ou sur son home cinéma et que la musique vous ramène très vite sur terre) qui est plutôt LOLesque ; bonus, le lien youtube inclus un token de code temporel pour que la vidéo ne démarre pas du début, mais démarre à la première seconde… J’imagine que la seconde perdue, c’est pas tellement pour éviter un passage inutile, mais, beaucoup plus, pour que le duo posteur puisse constater dans les statistiques YouTube, en utilisant ce « démarrage à 1 seconde » comme une variable de pistage détournée, combien d’auditeurs en besoin de méditation vont aller sur la vidéo suite à la découverte de son lien par notre biais. C’est du spam, mais ça vaut une lecture pour le coté fleuri de l’argumentaire comme je disais ! Si vous avez besoin d’un peu de bonne humeur c’est là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9133/musique-relaxante

* De l’aventure, de l’action sensationnelle, de la nouveauté, des rebondissements, de La Citerne point Org qui est le gros projet de Kidjazz (par ailleurs musicien « abonné » dans l’archive avec divers projet, si vous avez lu la section « nouvelle publications » avant d’atterrir par ici vous savez pour sa sortie de ce mois sous son nom d’artiste Calyman). Et donc sa Citerne, beaucoup, c’est une webradio -ça c’est en place, avec des aventures ! Mais depuis bientôt un an-, plus prévu un espace de collaboration / échange / remix qui reste à mettre en place ; et un petit coté multi-art qui prévoit un peu notamment de poésie, de photographie, de dessin & etc. Alors le sensationnel, c’est que la radio ! Qui n’émet pas 24/24 ! Ben ! Sa machine « à la maison » pour envoyer le flux, elle a juste grillé… Pas de bol. Kidjazz bien entendu est revenu informer ! Il attend une récup de machine à flux ! Il peut évidemment pas mobiliser sa machine de MAO qui sert à sa production mode « rythme effréné » de titres audio beaucoup, de vidéo musicale aussi, pour envoyer le flux ! Donc on attend et espère un retour des émissions qui à l’heure où j’écris ces lignes est pour sous peu. Si ça vous intéresse, vérifiez La Citerne point Org, à une heure « en journée fuseaux Europe », le lecteur de radio est en page principale. Pour l’aventure et tout ça, ça se lit là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63333/#Comment_63333

* Comme annoncé on revient sur un « potentiel SPAM ». Alors, y’a eu un peu « modération ». Le questionneur (compte jetable, message unique puis disparition) vient demander des avis pour un montage vidéo sur la question d’opter entre MP3 et PCM au niveau du format de l’audio -je passe sur les détails. Principalement le coté spammeux, c’est que le mot MP3 dans son message était en fait un lien vers un site spécialisé dans le lexique et les définitions de termes technologiques qui a une page qui parle de MP3 et est sans doute en besoin de faire grimper son entrée dans les listes de résultats de recherche ; venir chez nous est courant pour ce genre de besoin, car notre forum est bien vu des moteurs de recherche, et par ricochet, un lien chez lui, son site cible, ça va le faire grimper un peu ! Donc action modération : suppression du lien sur le mot MP3 dans le message, qui devient un mot, simplement, et rien de plus ! Et vraiment comme on est sympa, réponse sur les nuances, du MP3, du PCM, détour par le FLAC qui est notable pour ces problématique, et bien entendu silence radio total ensuite. Pourquoi on supprime pas systématiquement façon « gachette facile » ? Déjà parce que les bénévoles, ils ont leurs disponibilités de bénévoles, et faire du flicage disciplinaire ça prend du temps. Ensuite parce que au pire, y’a pour ce cas particulier, une réponse qui peut intéresser les gens qui arriveront chez nous pile en se posant la question. Mais le vrai truc, c’est vraiment qu’on a des priorités bien mieux que les suppressions ; pour faire avancer et aussi maintenir l’ensemble du projet Musique Libre et Dogmazic.net ! En tous cas, si vous vous demandez des trucs sur les formats audio, le DVD, les brevets logiciels, la (non)compression (avec ou sans perte), foncez, c’est en ligne chez nous : https://forum.musique-libre.org/discussion/9131/entre-le-format-mp3-et-pcm

* Dans un registre beaucoup plus moins pénible ! Me In The Bath depuis sa naissance alimente l’archive toujours-toujours avec sa discographie qui en 12 années d’existence du projet a eu le temps de devenir si grosse que même à 8 heures par jour, l’écoute totale ça va friser une bonne semaine, mais bon, voilà, Me In The Bath est (tant pis pour vous !) encore en lice pour encrasser vos conduits auditifs avec sa noisepop affreusement garage et lofi, et vient nous présenter son habituel album « à grandir sur toute l’année », enfin, pour le moment, surtout préciser pour l’arrivée prochaine du titre d’ouverture, mais encore et en plus, montrer déjà la très très jolie pochette juste pour vous, à zieuter, et l’album c’est « Fairy Tales (Songs for Johnny) », livraison en télécharment pour le Netlabel Day de juillet 2023 ; fuitage en streaming au fil des enregistrement et des mois via le netlabel (CremRoad), le site du groupe (en point com) et YouTube. Dogma bien sûr recevra l’album finalisé, comme ça a été le cas pour celui de 2022 chroniqué plus haut dans ce numéro. Jolie photo à voir ici et suite des évènement à venir dans ce même fil, à éventuellement garder sous le coude, donc : https://forum.musique-libre.org/discussion/9130/me-in-the-bath-fairy-tales-2023-crem-road-records

* Du même netlabel, Crem Road, mais très rapidement, une info d’annonce pour un album de The Big Circus Project (principalement de la musique instrumentale à guitare de tendance punk-rock) prévu pour le premier semestre 2023 ; vous vous souvenez peut-être du « Saturations » de 2022 et du « La part des anges » de 2021 qui ont eu une bonne réception & critique déjà, & publique beaucoup. L’annonce intégrale est là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9129/the-big-circus-project-annonce-nouvel-album-pour-2023

* Dans la série tout à la fois « économie de la musique » et « faire de la musique sous licence libre », on revient -et ça a pas passionné les foules, même avec un mot comme SACEM qui y’a 15 ans aura fait réagir de l’ordre de 12 messages jour dans le fil ! C’est l’expérience « pilote » Sacem/Creative Commons, qui est de moins en moins pilote depuis 10 ans qu’elle perdure, et la SACEM, qui avec ses 40% de frais de gestion qu’elle perçoit sur tout ce qu’elle récolte au nom des artistes qui lui ont délégué la gestion (exclusive, et pour toute leur prod passée présente et future :/ ) de leurs droits auteur ou compositeur, a fini par avoir les moyens de pondre une page web un peu explicite, via sa filiale Luxembourg mais c’est mieux que rien, qui nous intéresse en particulier car elle précise bien ce qui est considéré par elle comme un usage commercial. Pour rappel, le SA-CC-EM concerne les licence Creative Commons qui interdisent tout usage commercial sans autorisation préalable (les 3 varirantes CC incorporant la clause NC -comme Non Commercial-, dans notre jargon) ; dans le cas où l’on est SACEM, on peut dans le cadre de l’expérience pilote placer sa musique sous l’une des trois variantes et la SACEM s’occupe alors de percevoir ses forfait quand une utilisation commerciale est faite. Ça peut intéresser des gens, ça peut ne pas en intéresser beaucoup, et pour beaucoup de raisons, qu’on explique rapidement, et ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9128/experience-pilote-sacem-creative-commons-en-bref

* Et pour finir, mais si vous avez lu la section des chroniques vous savez, le Calyman a sorti un trois titre, et son annonce de sortie (electro-pop amère) se lit bien sûr sur le fofo ! https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63332/#Comment_63332

Et c’est tout pour ce mois-ci !

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre.

