Éditorial de Dogmazic.net de octobre 2022

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour octobre 2022. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 60 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois-ci ==

* Cotorep Sound – mc dafa

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10752

Licence Musique Libre



Il y a un an avec « chat alors » l’auteur nous proposait un album marquant un pas dans sa création, après son « SuperCD » vu en novembre 2020 beaucoup plus obscur. Cette année, il place l’accent sur le texte avec « hpop-screen » et la volubilité de la diction avec « caisse conne ».

-ardoisebleue

* Un Instant acoustique – Odysseus

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10751

Licence Art Libre



Et surtout un moment musical serein. L’artiste nous offre, comme à son habitude, un instant de quiétude à savourer à notre guise dans la journée.

Note du rédacteur : j’ai pas détecté la fausse note (commentaire en fin de morceau).

-ardoisebleue

* Piqûre de rappel avec Olivier PELFIGUES à la batterie et Laurent LAVIGNE à la masterisation – JMPC

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10740

Licence Art Libre

Une musique qui affouille le lit d’une expression militante donne à cet album une tournure mi-enthousiasmante par le rythme, mi-angoissante par le texte : une recette artistique très intéressante.

-ardoisebleue

* After (2022) – FA b !

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10741

C Reaction

Un album bourré de musiques facétieusement festives. La tentative de style techno « more and more » est une belle réussite avec son solo -improvisé- de saxo. Déjà présenté en janvier 2021, le titre « very happy » prédisposait la création du compositeur à cheminer dans une une voix jubilatoire et « walk for peace » témoigne d’une certaine habileté à l’orchestration.

-ardoisebleue

* chapiswing – mixOmi7

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10742

C Reaction

Note de la Team « modération » : cet album est maintenant un album vide. L’unique titre était un mix légalement incompatible avec les licences de libre diffusion, car incorporant des éléments piochés dans les catalogues SACEM/tous droits reservés/etc.

L’album est vide, car le morceau est désactivé ; mais ça ne supprime pas l’album de notre listing « nouveautés ». On pourrait éventuellement supprimer l’album, ce qui rendrait le morceau désactivé « orphelin », mais ça impliquerait la perte de l’image de pochette, ce qui serait dommage (pour la postérité 🙂 )

=== Débordement en mode hors-sujet informatif mais non-indispensable que je vous invite à zapper ou non selon votre convenance ===

Nous tenons à garder une archive « légale » pour des raisons diverses et variées, mais l’une d’elles (que je reprends ici directement du message envoyé à l’artiste pour expliquer la modération de son morceau) concerne la responsabilité de Dogmazic vis-à-vis des auditeurs qui souhaitent tirer partie des libertés accordées d’emblée par telle ou telle licence, et qui est un bonne exemple de la nécessité de notre approche : « Un exemple : un projet de logiciel libre de CAPTCHA est en cours de développement, pour proposer un service alternatif au reCAPTCHA de Google qui est majoritairement utilisé. Le problème de reCAPTCHA étant la politique de confidentialité Google ; qui va utiliser les données personnelles des utilisateurs pour le datamining et le profilage, et revendre les profils, par exemple aux publicitaires. Le projet de logiciel libre permet d’éviter cela. Ce projet va donc consister à résoudre un CAPTCHA. Mais pour les malvoyants, il proposera de résoudre un CAPTCHA audio. Il a besoin de musique de fond pour rendre le CAPTCHA audio non-crackable par un bot. Il puise dans le catalogue libre de Dogmazic pour ça. Si on laisse un titre « pas légalement libre » faussement sous licence libre sur Dogmazic, par ricochet, si un ayant-droit SACEM/etc entend sa musique dans le CAPTCHA audio, s’il attaque en justice, il gagnera, contre le service de CAPTCHA, contre Dogmazic/Musique Libre, et (variable selon la licence exacte, certaines ont une clause de non-garantie) probablement contre l’artiste posteur lui-même. »

-Shangri-l de l’équipe « modération »

* Light and shadows – oli

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10747

CC By-Nc 3.0

L’instant coin du feu du mois, mais cette fois, en Angleterre ; un « full English » en somme.

-ardoisebleue

== Les pépites de l’archive du mois ==

* Flatbone-EP (2005) – Kali-Frogz

CC By-nc-sa 2.0

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=203



Quatre compositions du style électronique expérimentale à explorer, surtout pour le premier titre « Time Rated Morning » qui reproduit électroniquement (je suppose) des sons naturels très convaincants, et les mêle à une musique plus conventionnelle, dépeignant ainsi une belle réalisation qui pourrait être la pointe phare de cet album. Quant à la création « Primitiv Aberrations », elle souligne une recherche plus profonde avec l’alliage des sons bruits/musique, surtout vers la troisième minute, dans la phase rythmique volontairement désordonnée.

-ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Si vous vous demandez pourquoi l’édito du mois est en retard, c’est uniquement à cause de cette section… Enfin, de son rédacteur et de ses, euh, priorités…

Et c’est parti pour les nouvelles de notre forum sur le mois écoulé :

* L’asso Musique Libre tient une assemblée générale, le 4 novembre, c’est là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9139/assemblee-generale-de-lassociation-musique-libre-4-novembre-2022-en-distanciel

* On reparle de la fameuse émission radio « 120 Minutes » ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9142/120-minutes-radio

* Bitume Prod est de retour, avec rien de moins que 3 annonces, un album alternatif/shoegaze, un plus stoner/doom/industriel, et un album hommage à la recherche de groupes participants, et les messages s’enchainent ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63350/#Comment_63350

* Logan Dataspirit vient nous parler d’un ajout de titre à un album « grandissant’ sur Dogmazic, toujours dans sa veine électro, c’est par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9141/album-iteratif-1996

* On ne reparle pas beaucoup de l’expérience pilote Sacem/Creative Commons, mais le peu qu’on en reparle, c’est par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63369/#Comment_63369

* Et si quelqu’un dont vous désapprouvez l’utilisation faite -légalement- de votre musique libre la réutilisait ? Pour disons un meeting politique qui ne vous convient pas ? Intéressant sujet non ? On en parle ici, là https://forum.musique-libre.org/discussion/9138/licences-libres-et-ethique

* On recherche un titre de James Brown… Bonne chance chez nous ! https://forum.musique-libre.org/discussion/9140/recherche-titre-james-brown

* Et dans le même style, on recherche de la musique relaxante… https://forum.musique-libre.org/discussion/9137/musique-relaxante

* Calyman vient annoncer la dispo de son album sur « toutes les plateformes », par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63361/#Comment_63361

* Mcdafa, en toute discretion, annonce la sortie de son nouvel opus, « Cotorep Sound » : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63353/#Comment_63353

* La playlist des nouveautés est à jour : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63352/#Comment_63352

* Les aventures de la radio de La Citerne continue, avec un « énième retour » ! https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63351/#Comment_63351

* Puisqu’on parle de radio, après 14 années de bons et libres services, Wumzle Radio prend sa retraite, mais, active : https://forum.musique-libre.org/discussion/9135/depart-en-retraite-mais-active-de-wumzle-radio-en-ligne-de-septembre-2008-a-septembre-2022

Et c’est tout pour ce mois-ci !

== Outro ==



Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue



Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc



Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==



L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre.



Suivez nous et/ou venez participer sur :

– notre blog https://musique-libre.org

– notre forum https://forum.musique-libre.org

– notre canal IRC https://dogmazic.net/irc/

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour octobre 2022. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de...