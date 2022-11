Éditorial de Dogmazic.net de novembre 2022

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour octobre 2022. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 60 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois-ci ==

* thoughtful study of shrimps (2022) – KATUSHKA

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10757

CC By-Nc-Sa 4.0

Malgré le graphisme de la pochette, l’auteur nous offre, là, un album musicalement contemporain caressant la recherche sonore, qui est beaucoup plus approfondie que dans les précédents. Le compositeur nous entraîne dans un dédale d’arrangements mêlant sons mélodiques, effets électroniques et bruits qui sollicitent fréquemment notre attention. « Legitimate heating main » semble le plus « matérialiste » de l’album avec « Carnival of the steam machines » et, pour la séquence détente au crépuscule, « Shimmering light in architecture of the Diatoms » est le plus adapté. Il est possible que certains titres nous fassent ressentir une légère langueur, cela est sûrement dû au fait que ces musiques sont destinées à des animations vidéo.

-ardoisebleue

* Quarantine MIx – Still Living Creature

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10756

CC By-Nc-Sa 4.0

Frontalement au style habituel de ce compositeur, ce mixage commence dans un style quasi traditionnel, mais dés la troisième minute nous entrons progressivement dans un noise-pop sériel au départ, qui évolue en direction du pur noise en désarticulation à la minute douze, et ainsi jusque la fin du morceau, où le rythme reprends sa mesure.

-ardoisebleue

* Un fantôme dans la maison (2022), Disque 1 – Odysseus

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10754

Licence Art Libre

Il en est ainsi de certaines mélodies, elle persiste dans la tête, et c’est le cas de ce morceau composé pour l’événement de fin octobre. Un moment agréable à écouter un texte amusant plus spécialement destiné aux enfants. Si cela vous chante, il y a la partie instrumentale.

-ardoisebleue

* Mixte Tape Freestyle Vol : 1 – LE Shung’

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10755

WTFPL

Un album de poésies avec parfois un environnement musical tantôt discret tantôt appuyé. Les textes sont très intimistes nous ne sommes pas dans le style rap traditionnel, mais plutôt vers une variante temporisée d’un rythme plus lent et une diction moins scandée. Un intermède lyrique à apprécier sereinement.

-ardoisebleue

== Les pépites de l’archive du mois ==

* Studio 26 (2003) – Loubia Dobb System

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=050

CC By-nc-sa 2.0

Voilà un florilège de style musical étonnant à l’exemple de « funky dobb » qui apporte une gaîté rythmée inouïe. Nous y découvrons aussi des expérimentations renversantes avec « back to rats » sur un rythme reggae illustré de sons électroniques. Régalez-vous, l’archive est ouverte.

-ardoisebleue

* HappyPola.k EdS burratcho liVe (2/2/08) (2008) – Exorciste de style

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=044

Licence art libre

Et dans la continuité de l’exploration « archivale », je vous propose cette chose que nous pourrions appeler un témoignage de, peut-être, l’âge-premier de la musique libre. Un concert live, libre, déroutant et totalement désorganisé, concentrez-vous, il y a du (show ou chaud) la-dedans !

-ardoisebleue

* Cursed Tapes (2005) – Dr. Frankenstein

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=28

Et pour finir cette excursion dans la cave, au milieu des vieilles bouteilles, nous trouverons un son qui rappellera à certains un groupe suédois, pratiquement décimé, des années 60. Du rock sans paroles, des guitares « clean » une musicalité nette des groupes rock de ces temps révolus. Allez les papis (dont je fais partie) un bain de jouvence (et un ch’ti gorgeon à la buvette), il y a même un slow à la fin pour emballer mamie, et lui faire le coup de la panne au retour (coté panne je ne précise pas laquelle).

-ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

* Dogmazic est à la recherche d’un bénévole, pour prendre le relai de BoneShadow, qui, depuis largement plus d’un an, met régulièrement à jour une « playlist des nouveautés », qui présente des avantages indéniables :

D’abord pour le visiteur du genre « nouveau venu », qui commencera pas à cliquer de partout, mais risque fort de taper « nouveautés » dans la barre de recherche ! Et là hop, il a tout de suite la dernière playlist des nouveautés qui aura été publiée, ce qui, avouez, est pas mal

Ensuite pour le musicien, qui verra son titre amoureusement et jusqu’alors sélectionné par BoneShadow dans la playlist, et aura droit à son gentil coup de projecteur dessus

Parce qu’à présent, et c’est fortement adaptable selon qui voudrait éventuellement bien prendre le relai :

– Déjà il faut avoir un compte Dogmazic, savoir créer une playlist ET la rendre publique, puis aussi pas mal, savoir copier une playlist, pour récup’ l’édition précédente et juste la compléter, sachant que côté BoneShadow l’idée c’était une cinquantaine de titres relativement récents dans la Playlist,

– Ensuite, il faut prévoir de penser à prendre une heure plus ou moins par mois, pour faire le tour des (pas toujours très nombreuses) nouveauté, car la Rêgle jusqu’alors ça a été, c’est éditorial ! Le mainteneur de la playlist, il choisit ! Un titre ! Qui représente bien l’album, qu’il aime bien, enfin, il a toute latitude. Aussi une autre règle (faut dire on a aussi nos serial posteurs) c’est plutôt pour chaque playlist, un titre en particulier, pour un artiste, juste histoire que ceux qui sortent trois albums au mois trustent pas trop les places dispo dedans !

Enfin bon l’appel est lancé, si vous vous sentez un peu une âme curatrice à libre, on vous attends ici où là, voilà le post ou BoneShadow annonce qu’il rechercherait bien quelqu’un pour prendre le relai :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63384/#Comment_63384

* A part ça on avait notre assemblée générale ! Mais y’a eu deux trois couacs, notamment des personnes aussi cruciales qu’absentes. L’avantage de cette situation c’est qu’on a eu largement le temps de déborder plein-plein-plein. L’inconvénient c’est qu’on a préféré reporter les votations, même si on a présenté les rapports divers, ils n’ont pas été votés-approuvés ! (et pour info, on termine l’exercice annuel en légère perte, mais on a pas mal de tréso d’avance pour voir un peu venir ! On est pas sorti encore bien des années COVID, et les animations d’ateliers et de conférence c’est vraiment la source de financement de l’asso… Alors ça reprend… Mais doucement ! Et merci à l’équipe tréso pour le rapport bien solide et bien complet). Le prochain épisode donc ça va être ce qu’on a choisi de dénommer la AG Pour De Vrai ! On cale la date, ce sera un samedi, sans doute à 14 heures, et surement le premier, deuxième ou troisième samedi de décembre, alors on compte sur vous ! Surtout sur les membres à jour de cotiz (j’avoue que je me sentais un peu seul) mais les sympathisants divers pourront passer aussi ! Pour mémoire ça se tient en distanciel (hop, on va sur https://libera.chat ! y’a un gros bouton « connect » en haut à droit ! Après, ça devient très très technique : il faut se choisir un pseudo dans le formulaire, et entrer #dogmazic dans le nom du salon de discussion ! Et voilà vous en êtes, et en mode texte encore, mais généralement on fait un ptit tchat audio en parallèle et facultatif, le temps de la réu)

Il y aura une annonce forum, vite vite, dès qu’on a une date ! https://forum.musique-libre.org !

Mais mis à part ces infos des plus asso, le forum a vu un (tout petit peu) des choses ce mois :

* On l’attendait pas vraiment, vu que ça a été un secret plus ou moins bien gardé, mais un album Me In The Bath, façon « avec invités de prestige », est en cours de finition, on l’attend pour Noël environ, le (très long, qui revient beaucoup sur plein d’années d’histoire du groupe dans ses variations « on invite ») post se lit par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9145/first-since-jura-pour-noel-me-in-the-bath-crem-road-records

* Du même netlabel, mais beaucoup moins rock, et beaucoup plus électro, et miraculeusement, a été remis la main sur un mix vieux vieux, de l’époque des confinements de avant avant-hier, et personne ne comprend pourquoi c’était dans les cartons et jamais sorti, mais c’est du passé ça, parce que, ça tombe bien, c’est sorti : https://forum.musique-libre.org/discussion/9144/still-living-creature-quarantine-mix-crem-road-records

* SAV de la SACEM, pour changer, alors, oui, la composition est domaine public, alors, non, l’interprétation ne l’est pas, les interprètes ont des droits dessus ben oui, et c’est de moins en moins fréquents ce genre de questionnement qui se fraient un chemin jusque nous ! Mais celui-ci est là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9143/camille-saint-saens-est-libre-de-droit

* Alors sinon, le fameux « Licences Libres et Ethique », vous savez la grande question « ok je fais de la musique libre, mais je veux pas qu’on l’utilise dans des buts qui heurtent mes propres convictions politiques ou religieuses », arrive gentiment à sa conclusion pas super conclusive non plus, donc, on peut dire que la discussion n’est pas close, et c’est là :https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63376/#Comment_63376

* Aussi fin septembre on parlait de Hed’ et sa fameuse émission qui déblaie à la pelleteuse les fréquences de la radio FM pour y caser de la musique libre. Là aussi c’est une fin de sujet, et là encore y’a un lien à suivre : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63374/#Comment_63374

* Et enfin je ne peux pas conclure cette section de l’édito sans parler des remontages de fil du Kidjazz ! Avec deux fois un « up » et une fois une URL de sa chaine Tube ! Inutile que je donne les liens, c’est remonté, c’est haut dans la liste !

Et c’est tout pour ce mois-ci !

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

