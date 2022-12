Éditorial de Dogmazic.net de décembre 2022

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour décembre 2022. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 60 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois-ci ==

* ARZAK – rADio eNd

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10764

C reaction

Nous retrouvons ce compositeur dans un album tout aussi abstrait que l’année dernière dans « Paroxysmic Rhapsody ». Une base électronique continue parfois frappée de fragments extérieurs à l’ensemble mais trop rares pour endiguer l’impression d’enlisement que l’auditeur pourrait ressentir. Un album peut-être trop intimiste ?

-ardoisebleue

* Les Compressions – mc dafa

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10762

GNU GPL (GNUArt)

En inverse de son album « chat alors », ici le fond sonore est accentué et shunte la voix surtout dans la deuxième partie de « allez vous faire foutre » où l’ingérence d’un son orgue couvre des mots, et dans « le carton » on éprouve le même phénomène avec un son de sifflet fort et strident. Toutefois « grollers » tire son épingle du jeu.

-ardoisebleue

* First Since Jura – Me In The Bath

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10757

CC By-Nc-Sa 4.0

Avec les sorties de ce compositeur, nous slalomons entre le « noise pur et dur » comme en septembre et son prédécesseur de juin plus conventionnel rock-folk. Cette fois il nous entraîne dans une suite de morceaux de styles divers, sans doute dus à un invité pour l’élaboration de cet album. Il reste cependant dans une frange noise, mais tempérée par quelques petites plages de sérénité avec « Come Harvest » et « get off ». Mais aussi des structures musicales plus réalistes comme « #3 ». A noter la curiosité expérimentale de l’album « minds on », et surtout notre tour en enfer « Sleep Song Sleep », tenez bon !

-ardoisebleue

* Tales from Across the Ocean (2022) – Asperatus

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10763

Licence Art Libre

Un bel album ou l’on retrouve « Afraid of you » paru en novembre 2020 et « Wounds » de l’album delta de 2019. La composition des nouvelles plages est toujours aussi travaillée. Un bon moment pour passer un peu de sa journée rythmée électroniquement.

-ardoisebleue

== Les pépites de l’archive du mois ==

*Worriedaboutsatan (2006) – Worriedaboutsatan

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=31

CC By-nc-nd 2.0

Un petit tour dans les sentiers du rock symphonique où « Falcons » et « Shake your hip » nous guident. Une velléité de transgression du style de l’album avec « Patti Hearst » montre une dextérité dans la maîtrise de l’instrumentation électronique de ces années 2006.

-ardoisebleue

* It Might Be Useful For Us To Know (2005) – Ward

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=15

CC By-Sa 2.0

Et l’incursion, pour finir la balade pépite de décembre, dans un univers électronique avec cet album, qui contient son moment tendresse « It will be obvious to everyone ».

-ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Deux choses d’importance avant tout ce mois :

-Le second volet de l’assemblée générale de l’association Musique Libre, qui édite Dogmazic, s’est tenu le 3 décembre. Conformément aux statuts de l’asso, les rapports sur les activités récentes et l’orientation ont été approuvés par votation des membres à jour de cotisation annuelle présents. Par votation toujours, l’ensemble du Conseil d’Administration de l’asso a été reconduit mais en plus, en son sein a été créé un poste de secrétaire adjoint, poste auquel j’étais (unique) candidat (comme tous les autres de tous les autres postes soit dit en passant 🙂 ) et que j’assume donc désormais. Nous préparons un rapport d’AG pour vous bientôt, qui arrivera sur le blog musique-libre.org ! Et les finances de l’asso restent saines, c’est le point à bien noter, avec quelques années de visibilité et de maintient assurées même dans le cas impossible où il n’y aurait plus la moindre rentrée financière !

-Dans le beaucoup plus hard, notre serveur pour héberger toute l’archive Dogmazic.net, loué chez un hébergeur de classe commerciale depuis 7 ans, a connu une défaillance matérielle totale début novembre, qui peut se résumer par un « R.I.P. intégral ». Mais, nous étions en cours de préparation d’une double migration : migration vers un hébergement associatif plus cohérent, adapté à nos besoins « capacité », sans doute moins coûteux ; migration de version du logiciel qui propulse Dogmazic, le dénommé Ampache, nous avions une 4.quelquechose de 7 ans d’âge, nous passons à une 5.6 toute neuve. La défaillance du serveur loué a précipité, obligé, l’achèvement de cette migration qui avait débutée en septembre, le Dogmazic actuel est revenu, l’indisponibilité du service n’a été que très temporaire, revenu, chez le nouvel hébergeur (cette chère et compétente asso Tetaneutral qui hébergeait déjà blog+forum depuis 2012), avec le nouvel Ampache.

Ceci a demandé de l’intensif, de l’exigeant, en particulier, les Ampache « ouverts au public », ce n’est pas courant, et donc, pour tout ce qui concerne la « libre publication », Dogma doit beaucoup checker, et bien sûr, Ampache est un logiciel libre, les correctifs sont transmis à l’équipe-mère Ampache, qui les intègre !

Mais donc Afterster et Fufroma ont eu à abattre énormément de boulot en très-très vite pour restaurer Dogmazic fonctionnel ! Il reste des points, un peu. Le plus gros est OK. On y arrive tout de suite, mais d’abord le lien sur le fil général qui a servi à annoncer l’AG et à faire le suivi du chantier novembre et les retours, qui est un peu touffu désolé, et généralement parlant de choses à mettre, déjà, au passé, car traitées… Ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9147/panne-resolu-sur-larchive-musicale-dogmazic-net-tele-assemblee-generale-de-lasso-sam-3-dec-14h

Pour les points qui restent, BoneShadow a noté, en parle, on en parle, les soucis « qui restent » pour les connaitre -surtout si vous êtes publicomusicien-nes sur Dogma, c’est très utile de lire-, par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9151/bug-avec-les-tags

Dans le forum d’autres choses. Le Kid lui-même, après deux années, annonce la fin du projet La Citerne, et de la webradio afférente qu’il opérait : https://forum.musique-libre.org/discussion/9150/laciterne-org-cest-fini

KPTN qui était en concert au Campus du Libre, fin novembre dans l’agglomération lyonnaise, l’a annoncé, et est revenu avec quelques extraits vidéos de la prestation : https://forum.musique-libre.org/discussion/9146/concert-kptn-pour-le-campus-du-libre-26-11-2022

C’était annoncé, il est arrivé, en avance même, First Since Jura, un Me In The Bath « à invité », vient de paraitre, chroniqué d’ailleurs plus haut dans cet édito, l’annonce & infos sur l’album, là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9148/sortie-de-first-since-jura-me-in-the-bath-avec-invite-crem-road-records

Habitué du Forum, le label associatif Bitume Prod vient parler des adhésions à cette asso, des formules, adhésion, adhésion + t-shirt, adhésion + 1 album physique, c’est très abordable et un vrai soutien pour le projet, ça se lit là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63389/#Comment_63389

KPTN encore, passe répondre, pour dire que son concert du 21 juin n’a pas connu de captation vidéo, mais indique à l’interlocuteur qu’il y en a pour celui des Journées du Logiciel Libre, et fournit bien sûr une adresse où les trouver : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63388/#Comment_63388 ; qu’il indique d’ailleurs également dans le fil JDLL initial, ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9104/concert-kptn-aux-jdll-le-samedi-2-mars-2022-a-17h

Et c’est tout pour ce mois-ci !

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

