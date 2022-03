Éditorial de Dogmazic.net de Mars 2022 (en retard)

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour mars 2022. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 55 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois-ci ==



* Trauma (2022) – Jp_h

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10690

CC By-Nc 4.0



La composition des deux titres semble se suivre. « trauma », basé sur une guitare solo en distorsion avec une réverbération prononcée, déroule un chant instinctif et « courage » reforme une structure standard avec percussion, basse et orgue, toujours en lien avec la guitare qui reste dans sa lancée du titre précédent. Bon début d’album si une suite est prévue.

— ardoisebleue



* Expedition to Talos (2022) – KATUSHKA

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10688

CC By-Nc-Sa 4.0



En janvier, ce compositeur nous avait déjà communiqué son travail, utilisé dans des vidéos libre. Dans cet album, « Poltergeist… » soutient une construction musicale étonnante. Ne passez pas outre sans en tenter l’écoute.

— ardoisebleue



* Plaine Abyssale (2022) – Loupy

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10686

WTFPL



Un ensemble de séquences de sons électroniques, plutôt mélodiques pour certaines, qui nous rappellent le son des jeux vidéo. Ce compositeur reste dans sa veine des albums « platformer » et « Issvm-Gravis », maintenant absents de l’archive ?

— ardoisebleue



* Archives 1997-2021 – Odysseus

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10685

Licence Art Libre

Le compositeur a regroupé dans ce recueil des titres et segments musicaux. Par ce fait, plusieurs niveaux de volume sont faibles, tel « Chercheur d’or ».

— ardoisebleue



* Jacou-Lélé chante pour les enfants. – Jacou-Lélé

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10683

CC By-Nc-Sa 2.0



L’auteur, comme à son habitude, nous propose une joyeuseté délirante, mais ce serait plutôt pour les grands enfants.

— ardoisebleue



* rive droite rive gauche – Hinterheim

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10682

CC By-Nc-Nd 4.0



« i look into the distance » s’appuie sur des fragments électroniques standards. Il est suivi de « km 0 » paraissant adjoindre à ces modulations des bruits de pas pour (peut-être ?) constituer un début de musique concrète, mais de grands moments silencieux perturbent l’écoute, et le final se termine étrangement.

— ardoisebleue



* album : Guy Who Sometimes Doesn’t Know – ardoisebleue* titre : Despair Without You – Calyman – ardoisebleue

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10687

Licence Art Libre



Après un premier titre sympathique, nous retrouvons les compositions très rythmées, habituelles dans les créations de l’auteur. Mais « What’s the Hell With Your Voice » me fait mentir, l’élaboration de ce titre est beaucoup plus scénique que les deux autres.

— ardoisebleue



* New album – Hokkaido ken

https://play.dogmazic.net/index.php#albums.php?action=show&album=10677

Licence Musique Libre



Un titre RAP dans le style pur à ce genre.

— ardoisebleue



* SB Plays Les Poètes – Serge’s Band

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10678

CC By-Nc-Nd 2.5



Comme l’album « Guillaume&Anna » de mars 2021, les morceaux sont créés avec, dirait-on, une voix électronique harmonisée. Voilà une expérience singulière à suivre et qui devrait évoluer vers le meilleur.

— ardoisebleue



== Les pépites de l’archive du mois ==

00 – laMundialnet

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=320

Creative Commons by nc sa 2.0



Un petit tour du coté d’un groupe espagnol, un album millésimé 2002-2003 composé de trois titres chacun dans un style différent. « What your mamma told you » aurait une orientation banda et « Funkitude », comme son nom l’indique, suit une ligne funk standard. « The paint » surfe entre ballade et blues avec un pointe rockeuse. Je vous souhaite une bonne immersion dans cet album.

— ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l



Tout d’abord, Le site de notre archive musicale Dogmazic.net a été victime d’une attaque de spammeur qui utilisait notre formulaire d’inscription pour relayer du SPAM. Il en a résulté quelques jours d’indisponibilité, car notre hébergeur nous avait bloqué ; mais surtout, il faut que nous trouvions une solution pour éviter que le problème ne continue. En attendant donc, TOUTES LES NOUVELLES INSCRIPTIONS sur play.dogmazic.net sont temporairement désactivées. N’hésitez pas à passer sur notre irc (#dogmazic sur libera.chat) si vous voulez donner un coup de main.



Et c’est parti pour les nouvelles de notre forum sur le mois écoulé :

* Mescal Set n’aime pas la guerre, et il le dit en chanson (groovy, même), et ça s’écoute par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9098/mescal-set-naime-pas-la-guerre-et-il-le-dit-en-chanson-groovy

* On reparle de la vente de goodies Dogmazic sur le site En Vente Libre, par ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63152/#Comment_63152

* Suite à la cyberattaque mentionnée plus haut, il y a eu des indisponibilité de l’archive musicale, de la page d’accueil, et de la radio. Kidjazz comme toujours aux aguets à signalé : https://forum.musique-libre.org/discussion/9095/le-site-et-la-radio-sont-out-down-plutot-dogma-life

* On vient nous demander pourquoi on ne peut pas utiliser de la musique non-libre « de droit », alors que ça fait de « la pub » aux musiciens. Intéressante question. https://forum.musique-libre.org/discussion/9097/je-ne-comprends-pas-pourquoi-on-ne-peut-pas-utiliser-des-musiques-non-libre-de-droit

* On reparle du label Bitume Prod qui continue inlassablement son monumental travail, et vient nous présenter leur nouveau t-shirt : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63151/#Comment_63151

* L’infâme projet noisepop Me In The Bath frappe (encore…) avec une petite chanson, c’est ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63159/#Comment_63159

* Dead Joshua recueille des avis sur son dernier morceau en date, par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63149/#Comment_63149

* La webradio (pour le moment, dans les cartons il est prévu un espace collaboratif dédié aux remixs) LaCiterne revient un peu uper les fils et même qu’on discute, alors, c’est ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63123/#Comment_63123

* Calyman (sous ce nom là) continue son étourdissante série de sorties : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63118/#Comment_63118

* Une petite plalist forcément subjective des dernieres sorties sur Dogmazic ça vous dit ? Boneshadow continue de s’en charger : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63135/#Comment_63135

* Boneshadow nous propose en avant première des version en cours de re-travail de certains de ses titres, c’est là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63137/#Comment_63137

* On vient nous demander si une musique… Trouvée sur YouTube… Serait « libre de droit »… Pour l’utiliser dans un projet. Intéressant non ? https://forum.musique-libre.org/discussion/9093/in-heat-hentai-xandre

Et c’est tout pour ce mois-ci !

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/ircCet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

