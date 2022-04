Éditorial de Dogmazic.net de avril 2022 (en retard)

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour avril 2022. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 55 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

Petit mois en terme de publication, cela s’explique car nous avons dû fermer les inscriptions temporairement à cause d’une faille de sécurité permettant d’utiliser les mails de notification de l’archive à des fins de fishing.Nous espérons pouvoir rouvrir les inscription dés que possible.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois-ci ==



* Desired Reality – Twin Realities Dreamers

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10698

C Reaction



Des musiques électroniques au caractère plutôt uniforme, chacune dans leur composition, consistant en une suite de séquences psalmodiques aménagées au gré du déploiement du morceau. L’inventivité convulsive manifestée dans l’album « Desire Sellotape » manque un peu.

– ardoisebleue



* Electronic Control LP – Invisible Illusion

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10697

C Reaction



Une suite de neuf événements électroniques homogènes. « Sinnelöschen » parait plus « exotique » dans ce concert grâce à quelques instants interruptifs de la tonalité, trentième seconde, minute trente, deuxième minute.

– ardoisebleue



* Naoned (2021) – Diaenoxe

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10696

CC By-Nc 2.0



Une série de segments musicaux basés sur une écriture contemporaine, mélangeant musique concrète, sons électroniques et instruments solides. « Fractophonie » envoie un petit message de légèreté et « pianimorphe » assume une déstructuration de sa composition à la limite de l’errance musicale ( dans le bon sens du terme ).

– ardoisebleue



* Retour (2022) – Jp_h

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10695

CC By-Nc 4.0



Le premier titre est une lecture habituelle de la composition, simple et épurée combinant les instruments avec netteté. Le deuxième morceau est plus « réactif » ; placée dans un tempo rapide et un rythme saccadé une courte mélodie obsédante, répétée par intermittence, est interprétée par divers instruments pareil à des réponses d’échos.

– ardoisebleue



* Saturations – The Big Circus Project

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10694

CC By-Nc-Sa 4.0



Dans ce concert de musique rock avec guitares en saturation « mad max » et « espoir » nous donne quelques secondes de respiration au milieu de l’avalanche.

– ardoisebleue



== MƏscaL ϛet ==



* Life is a Kind of Dancing Hall

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10691

GNU GPL (GNU Art)



Quatre minutes de musique d’ambiance uniforme et reposante.

– ardoisebleue



* Marble Men are not Defeated

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10693

GNU GPL (GNU Art)



Cette composition nous mène dans un moment de quiétude, sans perturbation ni surprise, sauf sa fin déconcertante.

– ardoisebleue



== Les pépites de l’archive du mois ==

* Une ville sans destin (2005) – Ikebana

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=342

CC by-nc-sa 2.0



Un bon moment de rock dit alternatif ( ou symphonique ) où le final « mars en février » est bien enlevé. Parfois la voix aurait bien supporté une légère réverbération à l’exemple de « Ticky » pour marquer une profondeur. Mais, somme toute, cet album est un intermède appréciable pour une petite visite rétrospective.

– ardoisebleue



== Nouvelles du forum et autres == par Shangri-l

Et c’est parti pour les nouvelles de notre forum sur le mois écoulé :

* on nous signale que les notification par mail des réponses faites aux fils du forum n’arrivent plus : https://forum.musique-libre.org/discussion/9107/notifications-par-email



* encore des retours sur un post vieux de presque un an « mon premier son sous FL Studio », ça se lit par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9024/premier-son-fl-studio



* BoneShadow continue son inlassable travail consistant à mettre au point une playlist des nouveautés publiées chez nous : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63203/#Comment_63203



* Nippercreep, du label Bitume Prods, fête ses 20 années de carrière, avec du bon son comme il se doit : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63200/#Comment_63200



* On vient nous interroger sur une étrange chansons d’amour en français de la fin des années 80 et… Bingo ! Quelqu’un (Odysseus pour le nommer) a su retrouver laquelle. Comme quoi ce forum est d’utilité publique ! C’est ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9099/chanson-francaise-amour



* L’album à sortir de Me In The Bath continue de grandir, avec un cinquième titre dévoilé en streaming, et c’est par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63195/#Comment_63195



* on s’inquiétait vaguement de l’avenir du Netlabel Day pour son édition 2022… Soyez rassurés, le relai est passé, elle aura bien lieu, ça se lit ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9106/netlabel-day-2022-des-nouvelles



* Crem Road records présente le nouvel opus instrumental-à-grosses-guitares de The Big Circus Project, vous en lirez plus ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9102/crem-road-records-the-big-circus-project-saturations



* À l’occasion des JDLL, KPTN s’est produit en live. Si vous étiez dans le coin, vous l’avez raté : https://forum.musique-libre.org/discussion/9104/concert-kptn-aux-jdll-le-samedi-2-mars-2022-a-17h(note : il y a une erreur dans le titre et la date était le 2 avril)



* Lilworks vient nous présenter les « live loop sessions » sur YouTube, ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9103/live-loop-session



* Alpha Lambda Gamma continue de nous présenter les réenregistrements et autres améliorations de ses titres pour un album à venir, ça s’écoute là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63188/#Comment_63188



* On vient nous demander si l’OST d’une série Netflix à succès est libre de droit. Comme on est sympa, on répond : https://forum.musique-libre.org/discussion/9100/through-the-valley-the-last-of-us-part-ii



* Calyman est de retour, avec, surprise, une très jolie chanson acoustique, à écouter sans modération : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63181/#Comment_63181



* Dans le style hors sujet, un youtubeur vient ici présenter sa vidéo où il teste un casque audio. https://forum.musique-libre.org/discussion/9101/nouvelle-video-de-test-audio-technica-ath-m50x-en-fr



* Et pour finir, Mescalset nous propose un petit clip : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63176/#Comment_63176



Et c’est tout pour ce mois-ci !



== Outro ==



Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour avril 2022. Vous trouverez ici les sorties d'album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 55 000...